Denuncia PAN a Armando Ayala ante el Ieebc

Ensenada BC.- Por utilizar recursos públicos para favorecer su campaña de reelección, el PAN a nombre de la Coalición Vamos por Baja California denunció ante el Instituto Estatal Electoral (Ieebc) al alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles.

Álvaro Ortiz Gutiérrez, presidente del PAN en Ensenada, Martha Leticia Cossío Martínez, secretaria general del PRI en el municipio y Cuauhtémoc Cardona Benavides, enlace de la campaña a gobernadora Lupita Jones, ofrecieron una conferencia de prensa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El presidente del PAN señaló que Ensenada ha tenido el peor gobierno municipal en su historia por la ola de muertes y violencia que se vive y porque tiene un presidente municipal a medias, que prefirió dedicar tiempo a su campaña de reelección que atender los graves problemas de seguridad que se padecen.

Explicó que se presentó en la capital del Estado la denuncia contra Amando Ayala por utilizar recursos públicos para apoyar su campaña de reelección y que se aportaron pruebas como son fotografías, videos, testimonios de que se utilizan personal del Ayuntamiento en su campaña, así como equipamiento municipal y hasta espacios propios del gobierno municipal.

Manifestó que no obstante que el gobierno estatal quito autonomía a la fiscalía de delitos electorales, se tiene confianza en las instituciones y en que se aplicara la ley para sancionar a Ayala por violar las disposiciones electorales.

Lamentó que mientras que Ensenada se encuentra catalogada a nivel mundial como la sexta ciudad más violenta, el presidente municipal prefiera dedicar tiempo a su campaña en lugar de atender los problemas de seguridad que han ocasionado más de 500 muertes en su gobierno.

Al referirse a la inasistencia de Ayala Robles al debate dijo que el alcalde no quiere dar la cara a la ciudadanía porque sabe que ha hecho un pésimo trabajo, que la seguridad se le salió de control, que hay un vacío de poder con las graves consecuencias de inseguridad que se viven en Ensenada.

Al hacer uso de la palabra María Leticia Cossío Martínez, dirigente del PRI ensenadense, señalo que se padece una terrible inseguridad no solamente en la zona urbana, sino en la zona rural y zona costa, siendo muy desgastante ver que no hay orden, que no hay autoridad, que el vandalismo y la delincuencia proliferan.

Agrego que le da mucha tristeza ver como las personas que antes hablaban de salir a pasear, ahora solo hablan de los muertos que se registran cada día, por lo que hizo un llamado al alcalde para que atienda el serio problema de la inseguridad de tiempo completo o se vaya de candidato a su campaña de reelección.

Por su parte, Cuauhtémoc Cardona, enlace de la campaña de Lupita Jones comentó que esta denuncia es consecuencia de la aprobación de la llamada Ley Gandalla, la cual está usando y abusando el alcalde de Ensenada.

Dijo que con la Ley Gandalla era claro que se iba a cometer un delito, ya que la ley electoral indica que los funcionarios se tienen que retirar 3 meses antes de la elección para tener claridad si es funcionario o candidato y Ayala ha sacado provecho de la Ley Gandalla.

Es triste, dijo, ver ese Ensenada vive una situación de extraordinaria violencia y si Ayala quiso ser primero candidato a gobernador y luego reelegirse, con tan pocos meses que tiene en el poder, se observa que su único interés es estar en el poder que gobernar Ensenada y eso es un problema muy serio.