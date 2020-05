Deja Ayala Robles a la Policía en el mínimo personal

La policía de Ensenada se ha convertido en una policía reactiva y no preventiva que en lugar de patrullar por las calles, se ha enfocado en combatir delitos de alto impacto, esto debido que hay un fuerte déficit de elementos y el 23 Ayuntamiento de Ensenada, a cargo de Armando Ayala Robles, no ha mostrado interés en contratar más elementos, apuntó Jesús Luna Lezama, policía en retiro.

Por experiencia después de 25 años de servicio y la percepción de los policías en activo con los que nos reunimos es que la fuerza de tarea que tiene la policía municipal desde el punto de vista preventivo y de vigilancia está al mínimo”, señaló.

Mencionó que los policías están conscientes del riesgo que conlleva su trabajo, sin embargo, el déficit de policías ha ido aumentando derivado de la falta de contratación de nuevos elementos y de los policías que se han ido retirando, lo que vuelve más pesado el trabajo.

“La policía se ha vuelto una policía reactiva y no una policía preventiva, que es la tarea principal de la policía municipal de Ensenada, los policías no lo pueden decir abiertamente pero yo sé que no sienten el entusiasmo de sentirse protegidos en caso de una intervención que les va a generar un riesgo en el que puedan perder la vida”, lamentó.

Jesús Luna dijo que actualmente las unidades están tan ocupadas en atender reportes de incidentes delictivos consumados, que han tenido que dejar de lado otras tareas.

“Tareas como vigilar, hacer rondines y patrullajes realmente no existen, hoy en día la mayoría de las unidades que están en la vía pública están ocupadas en atender o acudir a un reporte de un hecho consumado, y la tarea de operatividad preventiva realmente ya no se practica”, indicó.

El policía en retiro refirió que para solicitar recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el Gobierno Municipal maneja una cifra de 900 policías aproximadamente, cuando en realidad hay menos de 700 en el área operativa.

“Es desafortunado escuchar a las autoridades decir apenas que hacen falta elementos, cuando esto se veía venir desde hace más de dos administraciones, y si bien es importante tener buenos elementos de calidad, hoy en día lo que se requiere es aumentar el número de policías en las calles”, planteó.

En marzo un policía perdió la vida en un ataque armado, y otro falleció en mayo también en un ataque directo, lo que ha generado un clima de estrés e incertidumbre para los oficiales en activo.

“Los policías están estresados por atender tantos reportes, si hace cinco años los policías hacíamos tareas al doble de lo que un policía normalmente debe de hacer, hoy en día los policías se sienten presionados, temerosos de incluso realizar una intervención”, afirmó.

Por otra parte, Luna Lezama dijo que los policías trabajan en condiciones precarias, ya que los apoyos recibidos recientemente han sido de recursos que se solicitaron en la administración pasada y son insuficientes.

“En la última remesa que hicieron donde estaban entregando equipamiento, tan sencillo como que entregaron 100 chalecos y estamos hablando que son poquito menos de 700 policías operativos, y el equipo que recibieron no es de la calidad ni del tipo de equipo que a veces se requiere, entregan un calzado muy práctico y ligero pero que para labores de campo no es útil”, expresó.

Asimismo, manifestó que no hay suficientes unidades y las que se han entregado es porque fueron reparadas.

“En las delegaciones prácticamente los oficiales son los que consiguen patrocinios y echan a andar unidades que estaban inhabilitadas con el apoyo de los ciudadanos, la verdad es que en cuanto a equipamiento sigue siendo precario”, expuso.

El también abogado de los policías jubilados dijo que toda esta problemática fue planteada al presidente municipal, Armando Ayala Robles, por diversos representantes en las mesas de trabajo que tuvo cuando estuvo en campaña.

“No solamente estuvo enterado sino que también escuchó de viva voz de los elementos cuál era el sentir respecto al abandono en el que están los policías, es un tema que si el Alcalde no atiende y no resuelve de buena manera el ingreso de más elementos del área operativa va a gravarse más la situación porque en dos meses se retiran otros 18 elementos y en diciembre se van otros 12”, advirtió.

Se están peleando la plaza

Por su parte, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Ensenada (Ccspe), Faisal Díaz Nassif, reconoció que la situación de inseguridad en Ensenada es bastante delicada ya que cada vez hay más enfrentamientos armados.

“Ha sido obvio que hay enfrentamiento entre carteles que se están peleando el control de la plaza y de los canales, porque Ensenada es la ciudad más importante en el estado en el trasiego de la droga, porque llega por aire, por tierra y por mar”,

Díaz Nassif coincidió en que hacen falta más elementos más recursos para la capacitación y la compra de más unidades.