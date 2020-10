Decepcionante la decisión de la SCJN: Coparmex

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la consulta sobre juicio a ex presidentes, Armando León Ptacnik, Presidente de la Federación BC de Coparmex, consideró que es una decisión decepcionante y electorera.

"Primeramente me causa decepción y me parece que ha sido una pésima decisión de la SCJN porque en realidad lo que está validando es que se pueda someter a consulta la aplicación o la no aplicación de la ley", declaró.

El empresario calificó la decisión como riesgosa al considerar que la SCJN era el único contrapeso que tenía el poder ejecutivo, sin embargo, con esto pareciera que se está doblegando.

"Parece ser que los ministros que ha propuesto el ejecutivo están causando un desequilibrio en la aplicación justa de la ley, siento decepción en términos generales", recalcó.

León Ptacnik consideró que aún sin una consulta, se debería enjuiciar a todas aquellas personas y en este caso particular a los ex presidentes, cuando existan elementos para enjuiciarlos.

"No tiene nada que ver una consulta con la aplicación de la ley y por supuesto que estoy de acuerdo en que si estos ex presidentes cometieron un ilícito y que no haya prescrito, se tiene que ejercer el estado de derecho con toda la fuerza necesaria pero totalmente en contra de que se pregunte a la población si se cumple o no se cumple la ley", manifestó.

Finalmente, consideró que los ministros de la SCJN no pudieron soportar la presión del ejecutivo.

"La intención del ejecutivo es mantener una expectativa de ser visto como el combatidor de la corrupción de aquí a las elecciones, y es una decisión totalmente electorera", concluyó.