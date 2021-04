Debaten aspirantes a gobernar Ensenada

En punto de las 20:00 horas comenzó este miércoles el primer debate a la alcaldía de Ensenada, donde participaron seis de los ocho aspirantes al puesto, faltando el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena, PT Y PVEM), Armando Ayala Robles y el candidato del partido Redes Sociales Progresistas, Félix Francisco Ojeda Ortega.

Temas como la vocación del valle de Guadalupe, el abastecimiento de agua, las invasiones irregulares, la recolección de basura, el transporte público y la deuda con Issstecali, fueron algunos de los temas que abordaron los candidatos en el primer bloque.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Los seis candidatos que acudieron: Elvira Romero Gutiérrez, candidata de Movimiento Ciudadano (MC); Rogelio Castro Segovia, independiente; Antonia Casas Martínez, candidata del Partido Baja California (PBC); Olga Leticia Lelevier Grijalva, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES); Brenda Mendoza Kawanishi, candidata de la alianza “Va por Baja California” (PAN, PRI, PRD), y Carmen Lidia Salazar Guerra, candidato del partido Fuerza Por México (FXM).

La candidata de MC, Elvira Romero Gutiérrez fue cuestionada si la vocación del Valle de Guadalupe se debe mantener como agrícola, comercial o de vivienda, a lo que respondió que el Valle es cien por ciento turístico.

“Por supuesto que la vocación principal de nuestro valle es cien por ciento turístico, ser uno de los embajadores del vino a nivel nacional eso nos marca en todo sentido, gran parte del vino que se consume en México es producido por el Valle de Guadalupe y nos debemos de sentir súper orgulloso, lo tenemos que seguir cuidando y fortalecer su vocación principal”, expresó.

El candidato independiente, Rogelio Castro Segovia, fue cuestionado sobre cómo resolvería el problema de las invasiones en Ensenada que son una constante

“Hemos estado teniendo invasiones en las periferias y tenemos un gobierno tibio para evitarlas, yo les daría en donde vivan a todas estas personas que necesitan vivienda, como gobierno yo me comprometo a comprar hectáreas, se puede hablar con el dueño de la tierra, que el trato sea entre el dueño y el que solicita el terreno”, planteó.

La candidata del PBC, Antonia Casas Martínez abordó el problema del transporte público y cómo resolvería las deficiencias que actualmente tiene.

“No es bueno el servicio por muchos factores, se ha invertido y hay bastantes rutas mejoradas, pero podría estar mejor, para mejorarlo es cuestión de los apoyos, sobre todo mejorar las rutas porque es uno de los factores”, indicó.

La Candidata del PES, Olga Leticia Lelevier Grijalva, fue cuestionada si mantendría el contrato de arrendamiento de camiones de basura para resolver el rezago en ese servicio.

“Son alrededor de 400 a 500 toneladas con solo un relleno sanitario, las delegaciones completamente abandonadas, definitivamente se vería la manera de que esos contratos abusivos no, tengo entendido que vencen hasta 2023, si estoy en contra, pero ya lo revisaré con más calma con mi equipo de trabajo, hay terrenos y lugares donde podemos tener otro relleno sanitario”, expresó.

La candidata de la alianza “Va por Baja California”, Brenda Mendoza Kawanishi, fue cuestionada sobre el abastecimiento de agua, y dijo estar en contra de que el servicio pase a manos del Ayuntamiento.

“En Ensenada hay 10 mil 358 vivienda sin acceso al agua y 13 mil 255 viviendas sin drenaje, por lo que sugiero que antes de pensar de traer el tema DEL agua al municipio, tenemos que ser bien conscientes en la situación en la que estamos, se puede trabajar en proyectos del Ramo 33 para hacer proyectos de abastecimiento en las colonias no hay que prometer proyectos que no son viables”, argumentó.

La candidata de FXM, Carmen Lidia Salazar Guerra, fue cuestionada sobre la deuda superior a los 2 mil millones de pesos que mantiene el Ayuntamiento con Issstecali.

“Me preocupa mucho que no esté nuestro alcalde que si tiene tiempo para hacer tik toks, tenemos una deuda de más de mil 800 millones, de los cuales aproximadamente 800 millones corresponden a recargos, se tiene que buscar un esquema de quitar los recargos que tenemos y buscar un refinanciamiento, si no resolvemos el tema en conjunto nos estaríamos dando un balazo en el pie”, señaló.

Responden a usuarios de las redes

Durante el segundo bloque, los candidatos respondieron preguntas que realizaron los usuarios de las redes sociales, donde abordaron temas como el deporte, planeación urbana, áreas verdes, movilidad y el puerto.

El Candidato independiente Rogelio Castro manifestó que el deporte será una prioridad en el próximo ayuntamiento, y aseguró que no cerrará las unidades deportivas como se hizo con el tema del Covid.

“Lo digo porque no se abrieron, pero sí se abrieron los lugares donde podía alcoholizarse la gente, podríamos rehabilitar las canchas que tenemos, todas están sin pasto, hay que arreglar primero lo que tenemos y luego abrir otros espacios”, opinó.

La candidata del PBC, Antonia Casas consideró que la ciudad ha crecido bastante y no se ha tomado en consideración la planeación, por lo que es fundamental apoyar al Instituto Municipal de Investigación y Planeación para tener una ciudad ordenada.

“No se ha modernizado ni se han actualizado las colonias antiguas, sabemos muy bien que estamos con muchas necesidades de todo tipo en la ciudad, pero hay que hacer una revisión de las diferentes direcciones que se tienen y del recurso humano”.

La candidata del PES, Olga Leticia Lelevier consideró que hay muchos parques en total abandono que se pueden rehabilitar y reforestar sin que sea muy costoso para el Ayuntamiento, ya que se proporcionarán las herramientas a los ciudadanos e involucrarnos para que cuiden las áreas

“El área del Ciprés es un tema de hace muchísimos años y lo veo muy lejano y muy difícil, tiene años ese conflicto, ahí prácticamente lo veo imposible, pero tenemos muchas áreas verdes y parques que podemos aprovecharlos como el de la Hidalgo y de casi todas las delegaciones que están en el abandono como Maneadero”, apuntó.

La candidata de la alianza “Va por Baja California”, Brenda Mendoza, comentó que para que el gobierno municipal no dependa al cien por ciento de las partidas federales, se tienen que reestructurar las finanzas del ayuntamiento.

“Tenemos que ver en que se están malgastando los recursos, por ejemplo, la dirección e presidencia que se encarga de las cuestiones de apariencia del alcalde tiene destinado un recurso de 32 millones de pesos, cuando desarrollo económico tenía destinado un recurso de un millón de pesos, más que desaparecer dependencias se tiene que analizar minuciosamente qué recursos van a ciertas dependencias”, expuso.

La candidata del partido FXM, Carmen Salazar, recordó que un ex alcalde y una ex diputada bajaron un recurso de 8 millones de pesos para una ciclovía y únicamente pintaron una raya y lamentó que actualmente no funciona para los ciudadanos.

“La falsa concepción que tiene los gobiernos es que una ciclovía es un lugar de esparcimiento, cuando es un medio de movilidad y de comunicación debe acercar a las personas a su lugar de trabajo o de estudio, la ciclovía que pusieron no da conectividad”, afirmó.

La candidata de MC, Elvira Romero, dijo que el gobierno debe ser incluyente y pedir la opinión de los ciudadanos para que sean partícipes en las campañas de promoción turística, además de acercar el puerto a la ciudadanía.

“Yo creo que en mi gobierno tendríamos que hacer las gestiones correspondientes con los niveles federales que son los que toman las decisiones para que podamos tener acceso al muelle, creo que sería de mucho impactó para el turista y la gente local, sería lo más correcto empezar a hacer este tipo de gestiones”, comentó.

Mensaje a los ciudadanos

Para finalizar, cada candidato emitió un mensaje final dirigido a la ciudadanía.

Antonia Casas, aseguró que su partido le abrió las puertas a ciudadanos que no cuentan con experiencia política pero que han trabajado en beneficio de la comunidad.

“La ciudadanía está desilusionada, decepcionada y frustrada al igual que muchos de nosotros, pero necesitan salir y tomar su propia decisión para no permitir que los gobiernos que han gobernado continúen”, expresó.

Olga Leticia consideró que Ensenada se encuentra abandonada, principalmente en cuestión de servicios públicos.

“Ensenada está abandonada, taremos un plan de gobierno excelente con excelentes ejes, la seguridad es un tema muy amplio que aqueja a todos los ciudadanos y educación para nuestros hijos y salud para atacar la pandemia y estar muy al pendiente de las instituciones que estén bien dotadas de medicamento”.

Brenda Mendoza hizo un llamado a la unidad de los candidatos y pidió a la ciudadanía que salgan a votar este 6 de junio.

“Le pido a los ensenadenses que relacionen y que salgan a votar, que no gane el abstencionismo, si quieres que tu gobierno siga estando en los titulares como un gobierno inseguro, o al cinismo de quien se burla que le dan moches y que quiere ser tu regidor o bien, pensar bien las cosas y votar por una ensenadense que le importa lo que suceda a la ciudad”.

Carmen Salazar puntualizó que es tiempo de las mujeres preparadas y lamentó la situación financiera que enfrenta el ayuntamiento con un incremento en la nómina de más de 700 millones de pesos durante el 2020 y siendo la sexta ciudad más violenta.

“Es a todas luces obvio que no saben dónde están parados en el ayuntamiento, la deuda pública aumentó 500 millones de pesos en su gestión, Ensenada si está quebrado, si entra dinero, pero cuando entra menos de lo que gastas pues está quebrado, si no tenemos esos conceptos básicos de economía no vamos a poder arreglar Ensenada”.

Elvira Romero dijo que es momento de voltear a ver la opinión de los ciudadanos y reactivar los buenos proyectos que están en el tintero.

“Tenemos que voltear a ver al deporte, tenemos que volver a fortalecer al tejido social, hay que estar al pendiente de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento, vengo muy fortalecida con una una planilla totalmente ciudadana, que en la actualidad es lo más importante, gente de trabajo, honradez y esfuerzo, con ganas de echar adelante a Ensenada”.

Rogelio Castro dijo que los ciudadanos fueron testigos mostró una cartulina exponiendo las cantidades que gastan los partidos en campañas políticas y lamentó que mientras tanto Ensenada enfrenta una situación de inseguridad.

“Nuestras noches en Ensenada son de total oscuridad y muchas de las personas abusan de nuestros jóvenes de nuestras mujeres, de nuestros hombres aprovechando cualquier recoveco para poder quedarse con el dinero que con tanto esfuerzo obtienen, todos los partidos políticos sin excepción son una mentira”, señaló.