De nueva cuenta condición Santa Ana en la región

ENSENADA.- Una nueva condición Santa Ana se espera a partir de la tarde del martes 29 al mediodía del jueves 31 de octubre en la región, informó el titular de Protección Civil de Ensenada, Julio César Obregón Angulo.

El funcionario del XXIII Ayuntamiento a cargo de Armando Ayala Robles, precisó que dicha condición estará trayendo vientos fuertes de 30 a 45 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 70 Km/h.



Obregón Angulo enfatizó que la temperatura se mantendrá sobre los márgenes normales de la temporada, con vientos extremadamente secos lo que aumenta considerablemente el riesgo de incendios tanto en la zona urbana como rural.



Reiteró el llamado a la población a extremar precauciones para evitar incendios y afectaciones a las comunidades, así como a usar de manera responsable el número de emergencias 911.



¿Cómo podemos contribuir a evitar incendios forestales?

Paseantes:

• No arrojes basura, materiales inflamables y objetos encendidos en predios baldíos, vera de las carreteras y caminos, ni en la vía pública.

• No quemes basura en patios, terrenos baldíos o terrenos colindantes a éstos. Si prendes una fogata recuerda: Selecciona un sitio retirado de árboles, troncos, pastos y hojarasca.

• Limpia tres metros de terreno alrededor de la fogata. Al retirarte, apágala completamente.

• Evita fumar en bosques o en pastizales y no arrojes colillas de cigarro.

Campesinos, agricultores, dueños de terrenos forestales:

• Vigila que en tus predios no haya acumulación de materiales que pudieran servir como combustible para la generación de incendios.

• Mantén llenas las piletas de agua el mayor tiempo posible, podrías necesitarla en una emergencia.

• Solicita autorización oficial para realizar quemas.

• Solicita capacitación en protección contra incendios forestales, a técnicos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

• Prepara con anticipación el terreno, abre guardarrayas de 2 metros de ancho como mínimo alrededor del terreno por quemar.

• Realiza la quema temprano, cuando haya poco viento y mayor humedad ambiental.

• Para mayor seguridad, la quema se realiza con apoyo de vecinos.

• Vigila el terreno hasta que estés seguro que la quema se haya apagado completamente.



¿Cómo actuar si te encuentras en peligro por un incendio forestal?

• Aléjate del fuego en dirección opuesta al humo y dirígete a un área amplia sin vegetación.

• Cubre nariz y boca con un trapo húmedo para no inhalar humo.

• El fuego tiende a subir, si te encuentras en una ladera, aléjate caminando por los flancos, sin correr, y siempre cuesta abajo o en dirección contraria al avance del fuego. Si el fuego te acorrala, intenta buscar una zona sin vegetación.

• No intentes cruzar las llamas a menos que veas de forma clara hacia el otro lado, de lo contrario podrías quedar atrapado. Si es posible, antes de cruzar moja tu ropa y protege tu cabeza con un paño húmedo.

• Si eres alcanzado por el fuego, sitúate en una zona de tierra ya quemada, si ya no puedes huir de las llamas, colócate al nivel del suelo y cúbrete el cuerpo con tierra.

• Si se prende tu ropa ¡No corras! Tírate al suelo y rueda sobre él cubriendo tu rostro.

En el auto:

• Si al circular por carreteras que cruzas áreas de incendio forestal, enciende inmediatamente las luces del vehículo para permitir una adecuada visualización del mismo.

• El humo de un incendio dificulta la visibilidad, se recomienda disminuir la velocidad o precautoriamente detener la marcha en zonas seguras donde no exista material combustible, y esperar a que el humo se disipe. Reporta tu ubicación a la central al 911 para recibir apoyo para la evacuación de la zona.



¿Qué hacer en caso de observar un incendio forestal?

• Identifica la ubicación del sitio y repórtalo a: Central de Emergencias al 911 ó da aviso a la Conafor al 01 800 INCENDIO (46 23 63).