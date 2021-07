Dan a conocer colonias con mayor incidencia de Covid-19 en Ensenada

Ensenada, BC.- Villa Residencial del Real, Villa Residencial del Rey, Las Lomitas y Lomitas Indeco III, son las colonias con mayor incidencia de casos positivos en Ensenada, informó el Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico.

“Esto significa que, si yo vivo, transito, trabajo o visito estas zonas tengo que tener más cuidado”, enfatizó.

Además, comentó que en el Estado se encuentran hospitalizadas 76 personas por Covid-19.

Ensenada debe seguir realizando medidas de protección

“Ensenada debe seguir realizando medidas de protección personal, porque lo que estamos haciendo hoy se va a ver reflejado entre 10 y 14 días”, señaló.

De igual manera, mencionó que ante un recorrido que realizó el fin de semana en mercados sobrerruedas, notó un relajamiento en las medidas de prevención como uso de cubre bocas y distanciamiento social.

“Cerca del 30% de las personas que observé, no sólo los que van a comprar si no también los que están vendiendo, no usan cubrebocas ni hacen el más mínimo intento de distanciamiento social, por eso vendrán restricciones en esta actividad”, subrayó el funcionario estatal.