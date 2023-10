Cumple dos años obra del tramo de la muerte y continúan quejas

Ensenada BC.- El 19 de octubre se cumplieron dos años del inicio de la obra de modernización del tramo Chapultepec- maneadero, mejor conocido como “tramo de la muerte”, sin embargo, la obra continúa generando múltiples molestias y contratiempos para los ciudadanos, aseguró Raymundo Carrillo Huerta, habitante y empresario agrícola de Maneadero.

“La obra ha sido un caos, nos cambió la vida a todos los que vivimos en Maneadero, toda la gente que trabaja en Ensenada, los que llevan a sus hijos a la escuela, prácticamente les cambió la rutina por toda esa mala planeación y logística que creó ese caos y que hasta la fecha estamos viviendo”, declaró.

Carrillo Huerta dijo que el tráfico continúa congestionándose, ya que él ha tardado hasta una hora y media en ir de San Carlos a Ensenada en un fin de semana.

Eso es a la mitad del poblado, pero la gente que está en la parte alta de Maneadero puede tardar dos horas o más en las horas de más transito que es cuando la gente sale del trabajo o de las escuelas”

Señaló.

Magnitud de la obra

El empresario consideró que por la magnitud de la obra debió tardar máximo un año y no dos como está ocurriendo.

“Es demasiado lo que han tardado, vemos otras obras en otros estados del país, que son mucho más grandes y que ya están terminadas, algunas que incluso iniciaron de manera simultánea, pero aquí les falló mucho la logística, tenían 40 metros de ancho para trabajar y se agarraron picando por todos lados y eso fue lo que creó el problema”, consideró.

Carrillo Huerta mencionó que la empresa encargada e la obra tira concreto en una parte y luego en otra, dejando partes sin terminar.

“Puede durar meses un cuadrito que puede ser la terminación de un carril y no entendemos por qué no tiran el concreto, no hay una explicación, y eso hace que se hagan cuellos de botella porque no agarran un corte para poner todo el concreto parejo”, planteó.

A pesar de que las autoridades han informado que la primera etapa de la obra quedará terminada a finales de noviembre, Raymundo no es tan optimista.

“Será del otro año, este año no creo, todavía tiene mucho trabajo, hay alcantarillas inconclusas que fueron las primeras que debieron de haber terminado, mucho concreto que terminar, el entronque de este nuevo tramo con el de la entrada a Maneadero ahí no se ha hecho nada, la parte de la bajada de Chapultepec tienen meses en esa loma que no pueden terminar, yo no creo que vayan a terminar en noviembre porque les falta mucho”, opinó.