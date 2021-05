Culmina vacunación a adultos mayores en zonas rurales de Ensenada

Ensenada, BC.- Como parte de las acciones para completar los esquemas de vacunación de adultos mayores de 60 años de zonas rurales del municipio de Ensenada, la Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción de Servicios de Salud de Ensenada, implementó un plan de acción de tres días, en el que se aplicaron segundas dosis de la vacuna Covid-19 AstraZeneca.

El lunes 26 de abril se vacunó a los adultos mayores de San Vicente, con 683 dosis, elmartes 27 de abril las brigadas de vacunación acudieron a Héroes, Valle de la Trinidad y Real del Castillo, donde se aplicaron 640 dosis y el miércoles 28 de abril, 361 adultos mayores de Eréndira y Santo Tomás fueron inmunizados; logrando un total de mil 684 adultos mayores vacunados durante estas jornadas.

“Es importante que, quienes se hayan aplicado la vacuna contra el Covid-19, no bajen la guardia en lo que refiere a medidas de higiene, sana distancia y uso de cubre bocas, ya que estar vacunado no es sinónimo de ser inmune al virus SARS-COV2; si no qué es una defensa en caso de contraer la enfermedad”, informó la Secretaría de Salud.

Asimismo, quienes se contagian de este virus estando vacunados, podrían incluso ser asintomáticos, lo que los convertiría en transmisores. “Seguir las medidas de higiene no solo se trata de responsabilidad personal, sino de responsabilidad social, una forma de cuidarnos entre todos”.

Sumado a esto, la Secretaría de Salud señaló que próximamente se estarán publicando fechas, puntos y horarios para vacunación de adultos de 50 a 59 en el municipio, por lo que se invita a estar al pendiente de las transmisiones diarias de Salud del Gobierno del Estado y la página de Facebook Jurisdicción Servicios de Salud Ensenada.