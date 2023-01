Cuerpo localizado en cerro era de Iancarlo Silva 

Ensenada BC.- Los restos de una persona embolsada que fueron localizados la semana pasada en las inmediaciones de los cerros que colindan con Villa Colonial, corresponden a Iancarlo Silva Ortiz, un joven de 20 años que desapareció la madrugada del 30 de octubre del año pasado en la zona de los bares de Ruiz y Calle Primera.

A través de sus redes sociales, la madre del joven, Judith de Silva, agradeció a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a los colectivos de búsqueda: Buscando a José Alfredo y Armadillos Rastreadores de Ensenada por haberla apoyado en la búsqueda de su hijo.

Después de 88 largos días de incertidumbre de no saber de mi hijo Iancarlo Silva, al fin lo encontré, no de la manera q me hubiera gustado encontrarlo, pero gracias a Dios ya sé dónde está y podré darle un digno descanso”