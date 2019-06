Crece en Tijuana consumo de vino

El director comentó que de acuerdo con el monitoreo que ha realizando el Consejo Mexicano Vitivinícola, se detectó que Tijuana se ha posicionado en el cuarto centro de mayor consumo de vino en el País, después de los grandes centros de consumo como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

“En México se está abriendo que más clases sociales de menor poder adquisitivo estén empezando a consumir vino y eso es muy gratificante para una industria que está creciendo porque esto significa que en ciertos segmentos poblacionales el consumo per cápita ya rebasa los 11 litros anuales”, expresó Gabriel Padilla Maya, director general del Consejo Mexicano Vitivinícola

El experto mencionó que a partir de 2017, los datos arrojan que los mexicanos prefieren consumir vinos nacionales, sin embargo, el mercado interno continúa siendo dominado por el vino importado.

Refirió que en México se venden de 10 a 12 millones de cajas de vino anualmente, del cual el 70% es vino importado y con estadísticas del Inegi y del Sistema de Información Agroalimentaria se ha determinado que México tiene una participación del 30%.

“Lo que nos está faltando es contar con más hectáreas de producción, en 2018 cerramos con 6 mil 880 hectáreas y cerca del 72% se da en Baja California, queremos seguir impulsando más hectáreas aquí y en otros estados para que en 15 años podamos llegar a un promedio de 13 mil a 15 mil hectáreas y superar el 45% de la participación en el mercado interno”, planteó.

Padilla Maya reveló que a partir de enero de 2019, México superó el consumo per cápita de un litro 50 mililitros, aunque reconoció que la cifra todavía es muy incipiente en comparación con el promedio de consumo de Canadá y Estados Unidos que consumen entre 16 y 17 litros per cápita, Sudamérica con 26 litros per cápita y Europa con arriba de 40 litros per cápita.

Carga tributaria

Por otra parte, señaló que además del IVA del 16%, el vino mexicano paga en promedio 26.5% por tener una graduación alcohólica tope de 14 grados, lo que resulta una carga impositiva del 43%.

“Sin duda esta carga repercute en el consumidor, sin embargo hay que poner en contexto que esta carga impositiva la paga también el vino importado, si queremos incrementar el consumo en el país creo que ya es momento de que hablemos con las autoridades, si queremos un crecimiento acelerado de lo que estamos produciendo en México tenemos que revisar el esquema”, consideró.

Gabriel Padilla aclaró que la industria no busca una exención, pero sí facilitación y que en la proporción en que se pagan impuestos, los beneficios se vean reflejados.

“En la misma proporción que pagamos, si tuviéramos la posibilidad de contar con fondos y la apertura a los canales de financiamiento y apoyo gubernamental, por mucho, la derrama económica y los impuestos que generaríamos por ISR serían superiores, es un tema que seguiremos impulsando, Baja California ha puesto siempre este tema sobre la mesa”, afirmó.

Estudiarán rutas

A pesar de que la Ruta del vino de Baja California es una de las más visitadas y con mayor prestigio en el país, en los últimos años este tipo de atractivo ha crecido en otros estados y es necesario contar con más estudios al respecto.

“Con expertos internacionales las siguientes acciones que vamos a promover es que es necesario contar con una adecuada zonificación del terruar mexicano, hablar de las rutas no es nada más conectar oferta de servicios turísticos o de productores con gastronomía, las rutas tienen que tener un sentido”, opinó.

El experto puntualizó que el 70% de la calidad de un vino lo da el manejo de un viñedo y es por eso que la ruta tiene que ser realmente informativa y que no nada más promueva un destino a nivel turístico, sino que brinde una información adecuada de las bondades del suelo y el clima y así el visitante pueda entender por qué México tiene un excelente manejo de la vitivinicultura.

“En los últimos diez años México dio un vuelco al uso de tecnología, vinculación con la academia, la investigación y una preocupación de generar líneas de producción sostenibles para enfrentar el cambio climático y la escasez de los recursos”, expuso.

Adelantó que este año se está trabajando en una convocatoria con fondos europeos en colaboración con la plataforma del vino de España, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma de Baja California, para completar un estudio de zonificación a nivel nacional e ir documentando las rutas.

Agua tratada

En relación a llevar aguas tratadas de Tijuana al Valle de Guadalupe, Gabriel Padilla consideró que es un proyecto que da una solución integral a todo un problema que tiene Ensenada.

“Sin duda será un parteaguas para el desarrollo de los proyectos del sector agroalimentario, sobre todo en la vitivinicultura, si llega el agua a través de este proyecto abriremos la posibilidad de que la región logre realmente el potencial y el desarrollo que se tenía estimado cuando se inició la vitivinicultura en Baja California”, expresó.

No obstante, consideró que este tipo de proyectos deben estar acompañados de una defensa de los valles y que sean declarados patrimonios de la humanidad.

“Tiene que haber un balance entre esta agua que llega y mediar entre los intereses económico y los intereses de salvaguardar una actividad que debe generar reservas para que crezca nuestra vitivinicultura”, concluyó.