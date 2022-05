Convocan a manifestación para exigir playas y arroyos libres de contaminación

Ensenada BC.- Jóvenes residentes de Ensenada, integrantes de los grupos “Fridays For Future Ensenada” y “Jóvenes Construyendo el Mañana”, convocan a una manifestación pacífica este sábado 14 de mayo para exigir playas y arroyos libres de contaminación.

El punto de reunión será la esquina de Cearte y Boulevard Costero a las 9:30 horas de la mañana, dónde elaborarán pancartas y una manta comunitaria, y a las 10:30 horas está programada una caminata hacia la zona de Playa Hermosa, a la manifestación se han sumado la organización “Ciudadanía Mexicana, A.C.” y el grupo “Conspiracionistas Ensenada”.

El objetivo de la actividad es generar un espacio de encuentro para la ciudadanía interesada en participar en acciones para la pronta restauración ecológica de Playa Hermosa, que actualmente se encuentra destruida por omisiones de las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno.

Tanto las descargas de aguas negras de Cespe, como la destrucción de las dunas costeras por parte del Ayuntamiento y la Federación, han privado a la ciudadanía del disfrute de este espacio natural.





Los organizadores manifestaron que otros espacios naturales que es necesario proteger son los arroyos, contaminados al igual que Playa Hermosa por descargas de aguas residuales mal tratadas por Cespe y basura de todo tipo, por lo que son urgentes acciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno para sanearlos, tal es el caso de El Cañón de Doña Petra y el Arroyo Ensenada, en el centro de la ciudad; y el Arroyo Cuatro Milpas en El Sauzal.

Asimismo, señalaron que otro tema pendiente son los accesos libres y dignos en todas las playas de Ensenada, como es el caso de la Playa Stacks, hace meses fue cerrado el acceso a esta playa, dejando a la población sin la única playa con arena en El Sauzal.

Los accesos a las playas de la ciudad deben ser libres, no se debe cobrar el acceso, que no se criminalice a los que quieran entrar, que no se obstaculice ni niegue el acceso a nadie, pues es nuestro derecho el acceso a todas las playas del territorio mexicano, sin dejar de lado la corresponsabilidad ciudadana para mantenerlas limpias”