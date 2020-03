Contratan en el Valle a gente con antecedentes

Inseguridad en el Valle de Guadalupe se debe en parte a la falta de revisión de los antecedentes al personal que contratan los propios empresarios de la zona, aseguró el Fiscal Regional de Ensenada.

Marco Antonio Lopez Valdez, explicó que en diferentes hechos delictivos registrados en la zona se han visto involucradas personas que laboran en el Valle de Guadalupe.

“Muchos eventos de robos, cuando los han detenido por orden de aprehensión en las investigaciones al ver los antecedentes sale que tenían acusaciones previas por robo en otros estados”, apuntó el Titular de la Fiscalía General del Estado en el Puerto.

En el tema de los homicidios dolosos aseguró que estos han disminuido desde la entrada de la nueva Administración Estatal, mientras que delitos como el robo con violencia y la privación ilegal de la libertad han aumentado.

El Fiscal señaló que una de las líneas de investigación de la Fiscalía Especializada sobre el elemento de la policía asesinado el pasado lunes está conectado con la balacera registrada la madrugada del sábado en el bar Papas & Beer, donde murieron dos personas.

Mucho se ha hablado de la coordinación entre corporaciones, sin embargo, el fin de semana se suscitó un incidente en un bar de Ensenada donde dos personas perdieron la vida y el responsable logró darse a la fuga ¿cómo van las investigaciones?

Este caso fue en la madrugada del sábado, nosotros lo recibimos con el grupo nocturno que fue quien acudió al llamado del 911 y como es correspondiente se hizo cargo la Policía Municipal.

Las primeras investigaciones arrojaron que una persona perdió la vida ahí en un ataque directo y hubo más lesionados en las mesas aledañas, como colaterales, es lo que se está investigando por el momento por parte de la Fiscalía contra la vida.

El lunes en una rueda de prensa en Ensenada, el Director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chan, reconoció que algo falló, ¿qué cree usted que está fallando?

En las estrategias, a veces; la falta de capacidad de patrullas, siempre la Policía Municipal es la principal respondiente en el caso, por la cantidad de patrullas que son y que son preventivos, nosotros somos de investigación, pienso que le pudo haber fallado la capacidad de lementos, desconozco en qué haya fallado en la estrategia.

¿Generalmente hay buena coordinación entre corporaciones de seguridad?

Sí, sí hay. Me extraña que haya comentado eso, los asuntos que se han sacado en coordinación han sido por la misma coordinación de las mesas de seguridad y si no fuera así los asuntos no salieran.

Todos los asuntos se están viendo a nivel Federal, Estatal y Municipal, no se si se refirió a la seguridad del bar, porque hubo un error fatal por parte de los elementos de seguridad del bar y de los empleados.

En cuanto a este tipo de sucesos ¿Cómo vamos en los índices de criminalidad y violencia en el puerto de Ensenada?

Nosotros cuando entramos el primero de noviembre del 2019, en octubre cerró el puerto de Ensenada con 47 víctimas de homicidio de alto impacto, en noviembre ya estábamos en 36, diciembre quedó en menos de 30 y enero bajó a 20, mientras que en febrero quedamos en 14 si no mal recuerdo

Y ahora a pesar de este evento tan lamentable del fin de semana, estamos en 6 víctimas, a pesar de lo que pasó ayer (el lunes) que hubo otros suceso que ya está investigando la Fiscalía contra la vida, que es de la Fiscalía General del Estado (FGR).

¿Qué fue lo que sucedió?

Nosotros tenemos conocimiento de que esta persona salió de un gimnasio en la calle 11 y sufrió un ataque directo, porque no pudo repeler la agresión, estaba saliendo de hacer ejercicio.

Recibió más de 20 impactos de bala directos. Se tiene conocimiento de que fue subjefe operativo de la policía municipal en la administración pasada.

¿Cuáles son las líneas a investigar del caso?

La Fiscalía contra la vida lo está llevando a cabo y trae varias líneas de investigación, están viendo si tiene alguna relación con el evento del sábado, pero todavía es muy rápido para asegurar esa información y aparte esa Fiscalía ya trae la investigación correspondiente.

¿Una de las líneas de investigación es que estuvo involucrado en los hechos del fin de semana en el bar?

Sí, porque se está viendo. Hubo unas notas en internet que están investigando su origen, porque ahí vienen unos señalamientos, por eso la fiscalía está sobre todas las líneas de investigación para dar con los responsables.

Como usted comenta, han bajado los índices de homicidios violentos en el puerto pero ¿y los delitos como robo con violencia y privación ilegal de la libertad?

El robo a casa habitación ha bajado un poco, lo referente a secuestro no hemos tenido en ensenada denunciados y privación ilegal de la libertad han habido 3 delitos en baja escala y han estado vinculados a proceso las 3 denuncias que se han hecho, inclusive detuvimos a unos hace 15 días y la semana pasada por delitos menores, que es una tentativa o privación ilegal de la libertad.

¿Y los robos con violencia?

Los robos con violencia han estado en el 2% y 3% en aumento y disminución. Se tuvo un éxito también muy fuerte en el mes de enero, una banda que andaba operando en todo el estado y que operó en Mexicali y ha estado operando en Tijuana y Tecate.

Llegaron a Ensenada un viernes y sábado asaltaron una sucursal de supermercados de línea y una tienda de autopartes, el lunes regresan a robar, lo que hace muchos años no pasaba, desde 2013, un asalto bancario y estas personas fueron detenidas en persecución con los diversos grupos de coordinación.

Los asuntos de alto impacto se han detenido, hay detenidos por homicidios en flagrancia delictiva, a pesar del incremento que se ven en las noticias en el estado, pero en ensenada habido una disminución.

¿Hay inseguridad en el Valle de Guadalupe, le han comentado algo los empresarios de los viñedos?

Cada mes sesionamos la mesa de coordinación de seguridad que estamos todos los integrantes, el Alcalde, el General de la guarnición militar de Ensenada, personal de capitanía del puerto, de la Marina, la Guardia Nacional y todas corporaciones que conforman la mesa de seguridad sesionamos una vez al mes.

Inclusive en el mes de enero se puso un caseta de vigilancia de todas las corporaciones y hay una base permanente ahí de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, de todas las corporaciones hay una base en el Valle de Guadalupe.

Hubo unos robos con violencia y también ya soltaron la orden de aprehensión y algunos ya están detenidos, hemos estado muy al pendiente del Valle de Guadalupe.

¿Los dueños de los viñedos le han externado su preocupación por la seguridad de la zona?

Sí, sí lo han externado y les hemos brindado asesoría a ellos, porque desgraciadamente contratan a gente que no verifican los antecedentes penales, es de lo que nos dimos cuenta, y son gentes que también tienen antecedentes penales en otros estados como Sinaloa o Baja California Sur.

Están siendo contratados y fueron arrestados por robos, entonces también por eso se incrementaron los robos y ya se les dijo que tiene que proporcionar la lista de la personas para poderles dar una mejor seguridad a ellos pero están contratando a muchas personas por mano de obra barata y no se fijan en los antecedentes.

Eso ha influido mucho, eso también incrementó. Estaban contratando personas sin pedir carta de antecedentes no penales.

¿Entonces las personas que contratan los empresarios para seguridad y trabajo en el campo son los que andaban cometiendo delitos?

Muchos eventos de robos, cuando los han detenido por orden de aprehensión en las investigaciones al ver los antecedentes sale que tenían acusaciones previas por robo en otros estados, por eso fue que nos dimos cuenta y les informamos en la mesa de seguridad que tuvieran mucho cuidado a la hora de contratar a las personas.

Porque muchos tenían antecedentes por robo y obviamente la ocasión hace al ladrón. Por eso es que también se incrementó.

También se implementará un proyecto del municipio de poner cámaras y ampliar más el perímetro de estas y la iluminación. Sí ha bajado el índice también, digo, salen otros pero hemos estado combatiendo mucho ahí.

¿Cuántas personas han sido detenidas en el Valle de Guadalupe que hayan sido contratadas previamente por los empresarios del lugar?

La cifra exacta no la tengo, pero sí varios eventos que se han suscitado. Sí han salido con antecedentes penales las personas. Se han puesto operativos contra el robo de vehículos, se han detenidos muchos vehículos robados.

La fiscalía de narcomenudeo también ha hecho varios cateos en Zarco que es lo que compone el Valle de Guadalupe y por lo mismo le hemos puesto mucha atención a la Zona, porque es importante por el turismo, a pesar de que es una comunidad pequeña, pero si hemos estado muy al pendiente de ello.

En los últimos meses se ha evidenciado que hay un fuerte problema de narcomenudeo en el puerto de Ensenada, incluso empleados de la terminal han renunciado por presuntas amenazas del crimen organizado ¿qué avance hay en ese sentido?

Ese problema viene sucediendo desde hace 3 años, y no es de narcomenudeo es de delincuencia organizada y de otros de alto impacto. La Fiscalía General de la República también tiene varias investigaciones relacionadas al puerto y la Fiscalía General del Estado también trae algunas investigaciones sobre los homicidios.

La fiscalía especializada lo está viendo y lo de las renuncias masivas pues algunos han tenido, bueno la mayoría de los homicidios que han tenido esa línea de investigación han estado relacionados o fueron empleados de seguridad de ahí del puerto, ya se traen algunas líneas de investigación sobre ese tema.

Respecto al narcomenudeo en Ensenada, en la administración pasada la unidad de narcomenudeo había hecho 7 u 8 cateos en el año, ahorita la unidad especializada lleva alrededor de 35 cateos en el trimestre. Sí aumentó bastante el número de cateos, por lo regular una media de uno o dos cateos por día en el municipio.

¿Y en la zona del malecón en la parte turística?

No hemos tenido conocimiento de cateos pero si se han hecho operativos de narcomenudeo y han detenido, las diversa corporaciones, a personas con pequeñas dosis; pero de operativo fuerte de un cateo en la zona del puerto, en la zona turística, no.

En la zona Sur del Municipio de Ensenada es común que se encuentren cuerpos en parcelas o ranchos ¿cuántos cuerpos han encontrado en lo que va del año en esa zona, han incrementado los homicidios?

Ahí hubo, nada más cuatro asuntos entre las comunidades de Vicente Guerrero, Camalú y San Quintín; fue un hecho en particular por un pleito de las tierras, ya están identificadas las personas, se tiene una orden de aprehensión sobre una de ellas.

Es una familia que mataron a un tío y a un sobrino que estaban trabajando, ya se tiene la orden de aprehensión sobre ese doble homicidio calificado.

Los casos en las parcelas, en particular han sido pleitos entre los mismos jornaleros, en algunos casos y otros casos por las tierras, en el sur del municipio han sido 5 casos cuando mucho.

¿Hay certeza de seguridad para los turistas que visiten ensenada, para los eventos masivos en el Valle de Guadalupe?

Sí, sí hay seguridad. Aparte la Guardia Nacional el año pasado no existía, ahorita ha estado apoyando mucho al estado.

Hay Guardia Nacional comisionada a la Fiscalía General del Estado, por parte de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y la Marina también se está dando seguridad en el Valle de Guadalupe.