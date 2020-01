Continúan sin resolver problema de mendicidad en Ensenada

ENSENADA, BC.- El Titular de la Dirección de Promoción Turística en Ensenada (Proturismo), Amador, Arteaga Sahagún, informó que actualmente hay más de 30 niños que continúan pidiendo limosna en la zona turística de la ciudad.

“No nada más es una queja de las líneas navieras, es un tema de mendicidad añejo, se están dando mesas de trabajo para que el gobierno se coordine porque debe involucrarse derechos humanos, DIF estatal y municipal y la policía turística para tomar acciones”, puntualizó.

El funcionario dijo que no se puede realizar un operativo que únicamente logre que la zona se vea despejada durante una semana, se tienen que llevar a cabo acciones permanentes para que los niños y sus tutores estén conscientes de que no puede estar haciendo eso.

“Pedir dinero no es un trabajo, una señora que se sienta en una esquina con un niño amarrado en su espalda con un vaso y poniendo la cara triste y que lo hace cada vez que viene un barco, pues a mi me genera la duda si es necesidad o es un trabajo, creo que la autoridad debe involucrarse y que diario esté ahí para decirles que no pueden estar ahí”, opinó.

Amador Arteaga dijo que normalmente hay un promedio de 30 niños que piden dinero, sin embargo, en temporada de Semana Santa se duplican e incluso provienen de otros estados de la República.

“Es un buen momento para empezar a poner orden y que sepan que no pueden estar ahí, hace tres años pagamos un estudio para ver que les faltaba, dónde vivían, de dónde vienen, si estudian, si tienen casa y ver cómo ponerles las áreas de gobierno para buscarles alguna fuente de trabajo”, planteó.