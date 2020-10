Continúa panorama complicado para comerciantes en Ensenada

Ensenada, BC.- A pesar de la reactivación de bares y comercios en Ensenada, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Chávez Montaño, consideró que el panorama es bastante complicado para la zona turística, ya que apenas empieza la temporada baja.

“La zona turística de Ensenada sigue muerta y desgraciadamente el turismo va a entrar a una recisión porque viene la época de invierno, prácticamente no tuvimos verano en la zona turística y es la temporada fuerte, no tenemos turismo de barco que es el turismo que mantiene una estabilidad en la calle primera, en La Bufadora y en el Bulevar Costero”, detalló.

El empresario dijo estar a favor de la reapertura de bares, sin embargo no le parece que se esté llevando de la manera correcta, ya que pareciera que se está poniendo a competir a los bares con los restaurantes.

“Por ejemplo, el Hussongs siempre ha sido una cantina, nunca ha sido restaurante y ahora tiene servicio de comida, es una competencia para los restaurantes establecidos, yo pienso que los bares son bares y los restaurantes son restaurantes, no puedes pedir que en un bar estén sirviendo comida”; consideró.

Chávez Montaño mencionó que a la fecha han cerrado 436 negocios en Ensenada, de los cuales 87 estaban ubicados en la Calle Primera.

“Son negocios que ya no van a volver a abrir, que se quedaron esperando una reactivación económica y en la calle primera va a venir un cierre de negocios más fuerte todavía porque viene la temporada baja, no va a haber turismo y aparte no hay ningún estímulo económico por parte del gobierno”, señaló.