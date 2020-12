Continúa Hospital General de Ensenada en la lucha contra Covid

ENSENADA B.C.- Aún con el incremento de casos positivos de COVID-19, personal de salud del Hospital General de Ensenada continúa dando la batalla contra esta pandemia y brindando el resto de sus servicios conforme a las necesidades de los pacientes.

Recientemente personas que por su ignorancia, y sin verificar datos han tomado la inconsciente decisión de utilizar sus redes sociales para hacer publicaciones en las que claramente desinforman a sus miles de seguidores con declaraciones falsas.

El personal médico que trabaja en la primera línea de batalla contra COVID-19, como el del resto de la institución, apega su ética al juramento Hipocrático en el que salvaguardar la salud de los pacientes es lo primordial; por lo que en ningún momento se ha procedido a desconectar pacientes intubados para dar preferencia a pacientes positivos recién llegados.

“Los pacientes que han muerto ha sido por complicaciones de la enfermedad; de hecho, hasta el momento tenemos ventiladores suficientes para hacer frente a la segunda ola de esta pandemia”, aclaró el Director del Hospital General de Ensenada, Dr. Johan Galván.

Otra falsedad que se ha difundido en redes sociales es referente a que ningún paciente que ingrese con signos positivos de COVID-19 ha salido con vida de esta institución; lo cual es totalmente falso, ya que desde el momento del primer caso positivo confirmado en el municipio se han compartido diariamente estadísticas, incluso prueba de ello ha sido que algunos de estos pacientes han dado sus testimonios en la página de Facebook Jurisdicción Servicios de Salud Ensenada.

“En cuanto a la falta del medicamento, si contamos con el anestésico Propofol, y aunque a nivel nacional ha habido retrasos en el surtimiento, también se ha cumplido con el abasto de Fentanilo, otro anestésico que se usa en nuestras instalaciones”, puntualizó.

Asimismo, añadió que es totalmente falso que haya desabasto de Pancuronio, un relajante muscular que desde hace tiempo no existe en el mercado.

Además, tanto la Secretaría de Salud del Estado, como el Director del Hospital General de Ensenada, el Dr. Johan Galván, agradecen la responsable y heroica labor que el personal de salud de esta dependencia ha realizado día con día contra la pandemia de COVID-19 y respetan la decisión del personal de enfermería que decide no laborar en el área COVID.

“La enfermera general puede acudir a atender a pacientes del área COVID, y en lo referente a la falsa declaración respecto a la falta de enfermeras especialistas: es un problema a nivel nacional; sin embargo, las enfermeras generales están capacitadas y han hecho su trabajo de forma eficiente contra esta pandemia, además los contratos que se les ha entregado, han sido de orden federal", dijo.

Respecto a esto último, el Dr. Johan Galván informó que igualmente, no son ciertas las imputaciones en contra al Subsecretario Administrativo, Carlos Gómez Valdez, y el Coordinador de Recursos Humanos, respecto a que se están reteniendo los contratos Federales a enfermeras, así que, durante esta contingencia se ha actuado conforme a las órdenes del Presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador.

Finalmente, el director del Hospital General de Ensenada, hace una atenta invitación a los ensenadenses, a no bajar la guardia en los cuidados contra el COVID-19: “Estos tiempos de pandemia requieren unidad social: el personal de salud luchamos desde nuestra trinchera contra esta enfermedad; sin embargo, la sociedad debe comprometerse a cuidarse, ya que el simple hecho de usar cubrebocas y mantener sana distancia es un acto de protección, no solo personal, si no social”, concluyó.