Construirán Centro de Justicia para la Mujer en San Quintín

Ensenada BC.- Con 13 millones de pesos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), y 20 millones de pesos del gobierno del estado, está por iniciar la construcción del Centro de Justicia para la Mujer de Baja California en San Quintín, informó Magdalena Bautista Ramírez, directora de dicha institución.

“Recordemos que Baja California está en una alerta por violencia de género por un caso lamentable que ocurrió precisamente en San Quintín, por eso se decidió darle propiedad a este municipio, este año logramos un recurso federal”, destacó.

Señaló que actualmente solo Tijuana cuenta con instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer, sin embargo, en lo que va de la presente administración ha brindado acompañamiento a 3 mil 500 mujeres de todo el estado.

Tenemos una gran red de apoyo, tanto a nivel nacional que son 65 centros de justicia en el país, como a nivel local en Baja California con instancias concurrentes, está la Comisión de Atención a Víctimas, todos los institutos de las mujeres de los municipios y del estado, defensoría pública y por supuesto, la fiscalía, donde hemos trabajado de la mano con casos que son de todos los municipios”

Expresó.

Reciente revocación

En ese sentido, enfatizó que la reciente revocación de sentencia de Alina Narcisco, quien había sido condenada por asesinar a su pareja en defensa propia, marca un precedente de justicia para la mujer y evidencia la importancia de juzgar con perspectiva de género.

“Tenía las habilidades siendo policía de poder defenderse de su agresor, pero el contexto no se había analizado, no se había visto que ella vivía una situación de violencia constante, no se analizó en primera instancia, eso quiere decir que no se vio la perspectiva de género ante un hecho que no hay que analiza r solo el hecho, sin todo el contexto, y el contexto es que había una violencia familiar”, opinó.

Informó que el Centro de Justicia para la Mujer ofrece atención las 24 horas del día los siete días de la semana, por medio del número 663 101 07 07.