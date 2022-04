Consejo Agrícola pide agilizar cruce de perecederos a Estados Unidos

Ensenada, B.C.- Integrantes del Consejo Agrícola de Baja California (CABC) expusieron los contratiempos y consecuencias en las demoras para el cruce de camiones para exportación de productos perecederos a la Unión Americana, durante una reunión con el titular de la aduana de Mexicali, el General Julián Martín Corona Rincón.

El presidente del CABC, Walberto Solorio Meza, Explicó que, desde noviembre del 2021, han experimentado constantes problemas con fallas en el sistema de selección automatizado, que ha derivado en tener que hacer filas de 8 horas de espera, sin lograr el cruce hasta el día siguiente, con el aumento en los costos de fletes de hasta 250 dólares por concepto de demoras.

Agregó que, al no cumplir con el tiempo de entrega, el producto no llega en las condiciones que establecen los compradores teniendo una afectación en contratos y no existe un plan de contingencia inmediato para productos perecederos en ambas aduanas.

El presidente del CABC afirmó que falta infraestructura en ambas aduanas, ya que únicamente existe un puente de solo dos carriles para el cruce de exportación de perecederos.

“Hoy nuestra gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo, ha declarado públicamente estar en el tema, buscando soluciones con las autoridades federales y con las contrapartes en Estados Unidos, para lograr juntos, una solución permanente y de largo aliento” afirmó.

Solorio Meza indicó que las empresas han tenido que adaptarse a las exigencias del mercado y la competitividad de los países productores a nivel internacional, haciendo sus procesos más rentables, buscando las mejores opciones en rutas logísticas y en las diferentes facilidades administrativas para las empresas exportadoras.

Comentó que el valle de Mexicali por su cercanía con el mercado estadounidense, mano de obra competitiva y la disposición de agua de riego ha favorecido la siembre de hortalizas y otros productos de gran demanda en diferentes mercados no solo de la Unión Americana.

Explicó que la comercialización de estos productos se basa en contratos de producción celebrados con empresas extranjeras estableciendo los acuerdos, obligaciones, vigencias y sanciones por incumplimiento de cada una de las partes.

En este sentido, dijo, las empresas agrícolas programan su producción y logística planificando las rutas más adecuadas para llevar a cabo la entrega del producto, respetando la cadena de frio, cumpliendo con las normas de inocuidad, seguridad, manejo y transporte.

Hoy tenemos la gran necesidad de que se logre ampliar el horario para el cruce de perecederos, en un trabajo conjunto con el CBP-Aduana en las temporadas altas de las empresas agrícolas”, expresó.

Recordó que la ley aduanera en su artículo 70, mandata la prioridad en atención a los embarques de perecederos, lo que permitiría mantener la cadena de frio y salvaguardar la integridad de los productos mexicanos de exportación.

Puntualizó que deben realizarse las gestiones necesarias por medio del gobierno estatal para un plan de infraestructura -inteligente- en coordinación con el gobierno norteamericano, que permita ampliar la logística y con ello, lograr no solamente el cumplimiento de las operaciones actuales, sino tener la capacidad de crecimiento en el mediano y largo plazo.