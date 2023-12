Confía Ayala en proceso interno de Morena

Tijuana, BC.- El presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala Robles, quien actualmente busca la candidatura a la senaduría, dijo confiar en las encuestas que realiza Morena en Baja California para elegir a sus abanderados, y espera ganar la misma.

En entrevista con Grupo Healy, dijo que actualmente se encuentra a la espera de conocer los resultados que podrían estar listos este mismo mes de diciembre o para enero de 2024.

“¿Qué espero de esos resultados? Ganar la encuesta, pero hay que ser mesurados, no hay que dejarse ir por el canto de las sirenas, yo voy estar donde el movimiento me lo requiera”, declaró.

Morena ganará todos los cargos en 2024

Aseguró que para las elecciones del 2024, el partido que representa ganará todos los cargos en la entidad y el reto será superar el casi millón de votos que obtuvieron durante las elecciones en las que participó Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Esto lo lograrán a través de la unidad, respetando los resultados de las encuestas y evitando enojos por no ser los ganadores.

El primer edil del puerto se pronunció en desacuerdo de aquellos personajes oportunistas que llegan a Morena en busca de candidaturas ahora que el partido tiene la aceptación de la ciudadanía.

Recientemente acudió al Congreso para presentar el Presupuesto 2024 ¿cómo les fue?

Estuvimos presentando por quinta ocasión nuestro proyecto de Ley de Ingresos por una propuesta de 2 mil 700 millones de pesos, con esto se estaría incrementando el presupuesto un 70% de cómo lo recibimos, recibimos un presupuesto de mil 680 millones de pesos. En seguridad pública donde anteriormente teníamos 20 millones de pesos ahorita tenemos 95, en servicios públicos teníamos 285 y ahorita tenemos más de 500, en bienestar teníamos 70 millones y ahorita tenemos más de 100. No afectando el bolsillo de los ciudadanos, se están planteando un 4.5% para el impuesto predial y un 10% para lo comercial.

¿Qué proyectos vienen para Ensenada en el 2024?

Me quedan ahorita tres proyectos importantes, me queda arrancar el puente de la avenida Ámbar, es una inversión de 14 millones de pesos, me queda la ciclovía, es una ciclovía de 25 millones de pesos que voy hacer de 17 kilómetros y dos estaciones de bomberos, una en el Valle de Guadalupe y otra en la Zona Centro. Voy alcanzar iniciar el puente en diciembre y espero alcanzar arrancar la ciclovía y las estaciones de bomberos, tal vez ya estaría yo de licencia cuando se iniciaran las estaciones de bomberos.

En materia de seguridad ¿cómo cierra el año?

Muy bien, mejor que nunca, a la fecha llevamos 117 homicidios registrados contra 408 que tuvimos en el 2020, ese es un 300% a la baja, son pocos los municipios en la República que han tenido ese avance en mitigar los delitos de alto impacto principalmente los homicidios ¿Qué es lo que nos ahuyenta el turismo? Cuando hay un montón de balaceras, asesinatos, muerte, malas noticias, nos ahuyentan la inversión privada, el turismo y la economía, ahorita vamos a cerrar con 7 millones de visitantes este 2023 y 323 arribos de cruceros, un millón de cruceristas bajando este 2023.

¿Por qué le gustaría ser candidato al Senado?

No es que yo quiera o que ya me vi, tiene que ver una solicitud, una pretensión de los sectores y la población, yo atendí muchas invitaciones de liderazgos en todo el estado, desde hace dos años atrás, entonces a mi me motivaron los líderes y algunos sectores, que me escribiera, que participara. Mis aspiraciones no son más importantes que el movimiento o las esperanzas del pueblo, entonces por eso yo me motivé a participar; estamos en un proceso interno del partido, me inscribí en tiempo y forma, estamos a la espera de los resultados, a como puede ser en el mes de diciembre, pueden ser en el mes de enero ¿Qué espero de esos resultados? Ganar la encuesta, pero hay que ser mesurados, no hay que dejarse ir por el canto de las sirenas, yo voy estar donde el movimiento me lo requiera, tal vez en ese encargo, de una representación ante el Senado de la República.

para seguir trabajando por Baja California o tal vez de militante del partido, de dirigente, en la banca, en la iniciativa privada o en los medios de compunción, voy a estar donde el movimiento me lo requiera, no hay que enamorarse de los puestos, los puestos son prestados.

¿Cuál de sus contrincantes considera su mayor competencia?

Cada quien tiene sus positivos y negativos, yo a quien conozco más, con quien he tenido trato es con el ex secretario Catalino Zavala, es una persona con formación política, decente, de trato, de acuerdos, entonces yo me senté en una mesa con él a tomar un café, platicamos de nuestras historias, de nuestra familia del movimiento y acordamos participar en un proceso de respeto, no hacer campañas negras, andar hablando mal, poner piedras en el camino, los demás desconozco, no sé, no tengo opinión con respecto a los hombres.

Con respecto a las mujeres, Julieta Ramírez, es una muchacha que ya tiene su tiempo en el movimiento, es movida, la hemos visto debatir en el Congreso Federal, de convicciones y que tiene presencia a nivel nacional, la hemos visto muy bien posicionada en las encuestas, está la otra diputada federal, Evangelina, también es gente del movimiento, una señora de convicciones, una persona decente, trabajadora y comprometida.

¿Confía en las encuestas que realizará Morena para determinar quién será el candidato y respetará los resultados del partido?

Claro que confiamos y claro que lo vamos a respetar, como lo respeté en el 2018 cuando participé para diputado federal por el 03 no me beneficiaron las encuestas, los respeté, al igual cuando participé en la interna para gobernador, no me benefició la encuesta, lo respeté, no tendría porque hacer algo diferente en esta ocasión ¿acaso hay alguien que dude de las encuestas del presidente?