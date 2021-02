Concluye jornada de vacunación a personal médico de primera línea  

Ensenada, BC.- El fin de semana se completó la aplicación de la segunda dosis al primer grupo de personal de médico ensenadense que lucha en primera línea contra el Covid-19, así lo informó el Jefe de Jurisdicción de Ensenada, Ángel Iván Alvarado López.

“Obtuvimos muy buena respuesta por parte del personal médico, la mayoría refiere que no ha tenido mayor problema que dolor en la zona de la aplicación, además, con esta segunda remesa de Pfizer también se alcanzó a aplicar la primera dosis a personal médico que aún no había sido inmunizado, por lo que esta acción de tres días representa un importante avance en la lucha contra el Covid-19”, puntualizó el galeno.

Comentó que se aplicaron mil 095 dosis y en los próximos días se continuará la vacunación de la segunda dosis de Pfizer a personal médico del segundo grupo, por lo que invita a los médicos a estar al pendiente de las próximas fechas, ya que es muy importante que cumplan con el esquema de vacunación.

“Invito a los médicos a estar al pendiente de la información que compartan los responsables de área, para que puedan acudir el día y hora que les corresponda y así agilizar el proceso evitando aglomeraciones”.

Finalmente, hizo un llamado a la población en general a continuar realizando las medidas de higiene y sana distancia, ya que aunque se estén realizando jornadas de vacunación, la inmunización no es garantía de no enfermarse o no ser contagioso.

“Simplemente se trata de una medida de prevención para evitar reacciones adversas en caso de contraer la enfermedad”.