Con paso libre fronterizo, sector turístico fortalece protocolos

El sector turístico ha fortalecido los protocolos sanitarios más allá de los estándares indicados por las autoridades, con el fin de garantizar la salud de los visitantes, señalaron dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Asociación de Hoteles y Moteles de Ensenada.

Baja California cuenta desde el 5 de octubre de 2020, con el sello “Safe Travelers” (Viaje seguro), otorgado por Estamp from Word Travel and Turism Council for Outstanding Helath and Hygiene Protocol (Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) en reconocimiento a los protocolos de salud e higiene establecidos por el estado.

Orlando Fabiel López Acosta, Iván Nolasco Cruz y Andrés Martínez Bremer, respectivamente, recordaron que no existe restricción alguna para que los visitantes provenientes de los Estados Unidos, particularmente del sur de California, por lo que el sector turístico ha estado recibiendo a miles de visitantes de aquel país, sin ningún problema.

Para ello, explicaron, con toda la experiencia adquirida desde que se declaró la pandemia en el país, los establecimientos gastronómicos, de hospedaje, comerciales y de servicios, han venido fortaleciendo sus mecanismos de protección sanitaria y generalizando el uso de cubre bocas, guantes, y gel y soluciones antibacteriales, para lo cual se han creado túneles y otros dispositivos para facilitar su aplicación.

Las medidas de higiene de los empleados, cocinas, comedores, habitaciones y ropa de cama en los hoteles son ya una práctica común, subrayaron, por lo que las familias que deseen visitar Ensenada y sus atractivos turísticos, lo puedan hacer en un ambiente sanitizado.

Además, las autoridades sanitarias y la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios (Coepris), supervisan periódicamente que todos cumplan con los lineamientos establecidos para poder operar con toda seguridad no solamente en favor de los clientes, sino también del personal que labora en los establecimientos.

Por convicción y voluntad propia los empresarios del sector turístico han fortalecido las medidas oficiales, ya que están conscientes de que actuar con responsabilidad brinda confianza a las familias que visitan la ciudad con fines de esparcimiento, por trabajo, negocio, asuntos familiares o cualquier otra razón.

Advirtieron que tanto visitantes como trabajadores de las empresas prestadoras de servicios o comercios, deben quedarse en casa para evitar exponerse y exponer a los demás como un acto de responsabilidad común.

López Acosta, Nolasco Cruz y Martínez Bremer, reconocieron las gestiones y apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales para mantener abierta la frontera al turismo, ya que en estos días inicia la temporada alta en la que los prestadores de servicios tienen la esperanza de recuperar algo de lo perdido por la pandemia que ya tiene más de 1 año afectando negativamente la economía.

También se comprometieron a no bajar la guardia para tratar de minimizar cualquier repunte de las infecciones, mucho menos ahora que está cerca el momento de que el grueso de la población sea vacunada después de que el personal médico y adultos mayores ya han sido inoculados.