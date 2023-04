Colores en los collares de perros pueden evitar accidentes

Ensenada, BC.- Si la población se educa sobre el significado de los colores en los collares de los perros, se pueden evitar accidentes, principalmente con niños, consideró el médico veterinario Aarón Rodríguez Gómez.

“No todos los perros son amistosos, a lo mejor hay algunos que no les gustan los niños o que están trabajando, sin embargo, con el color del collar o utilizando un listón se puede advertir a las personas sobre el comportamiento del perro”, explicó.

Refirió que el color rojo significa precaución y alerta a la gente que no se debe molestar a esos perros, ya que son animales que no les gusta el contacto con las personas, el color naranja significa que no se lleva bien con otros canes, por lo que es importante que los dueños de otros perros no se acerquen.

Foto: Cortesía

Significado de los colores

Asimismo, el amarrillo significa que es un perro nervioso o que está en adopción, el azul significa que es un perro que está en entrenamiento o es de servicio, por lo que no se les debe molestar, el verde significa que es un perro amistoso, el morado que es un perro que no se debe alimentar y el blanco que tiene alguna discapacidad.

La gente puede sacar a su perro con estos collares para que la gente poco a poco se vaya educando y principalmente que los niños no corran peligro porque es muy común que ven un perro y lo quieren agarrar, hay que tener mucho cuidado de que no se acerquen con esa confianza, no todos los perros son tolerantes hacia los niños, y como dueño es importante siempre sacar al perro con correa”, enfatizó.

En cuanto al uso de bozales para perros agresivos, recomendó utilizar bozal de canasta, ya que permite que el can pueda respirar correctamente y evita que pueda agredir a alguna persona.