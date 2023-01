Colonos se manifiestan en oficinas de Cespe exigiendo suministro de agua

Ensenada, B.C.- Habitantes de diversas colonias de Ensenada, se manifestaron ayer en las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), argumentando que sus peticiones no han sido atendidas y que tienen meses o incluso años sin el vital líquido.

El líder de los manifestantes, Ramiro Orea Hernández, advirtió que cada lunes estarán manifestándose si no son escuchadas las peticiones ciudadanas, ya que había un compromiso de realizar mesas de trabajo con el director de la Cespe, Alonso Centeno, sin embargo, hasta el momento no se ha dado.

Estamos hablando de unas 15 colonias que no tienen agua y han hecho su solicitud con bastante anticipación, el argumento de la autoridad es que son colonias irregulares, pero a final de cuentas en el periodo del ex gobernador Jaime Bonilla se había acordado que ese no era obstáculo, ahora con la gobernadora ha hecho varios pronunciamientos donde dice que ninguna familia va a estar sin agua potable y el tema de la regularización se va a abordar de manera paralela”, indicó.

Entre las colonias que no cuentan con agua están: Nuevo Amanecer, Nueva Esperanza, Lucio Cabaña, 2 de Octubre, Cristóbal Luna, Pablo Horta, María Luisa Godínez, Lomas de Todos Santos, San Francisco, Ampliación San Francisco, Palestina Libre, Gustavo Salgado y Valle de las Palmas, entre otras.

Asimismo, mencionó que en la Colonia Arcoíris tienen un fuerte problema de fugas de agua, a tal grado que las calles sin intransitables.

Cespe no emite recibos de pago

“Si te das una vuelta por esa colonia parece que bombardearon las calles, curiosamente es una colonia nueva donde se supone que las redes son nuevas”, señaló.

Por otra parte, mencionó que hay otras 20 colonias que tienen el servicio del agua, sin embargo, la Cespe no les ha emitido los recibos de pago.

“Yo creo que es burocracia y desinterés, la verdad no encuentro un argumento de peso, la gente quiere pagar el agua y no les quieren cobrar, estamos hablando de colonias de Maneadero, pero en la misma situación se encuentra Ojos Negros, les pusieron el servicio del agua y no les están cobrando, la gente está preocupada de que se les vaya a hacer una cuenta impagable”, explicó.