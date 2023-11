Codeen en contra del aumento en casetas de la carretera libre

Ensenada BC.- Luego de que Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunciara un aumento del 3% en las tarifas de las autopistas mexicanas a partir del 15 de noviembre, el presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada (Codeen), Héctor Contreras Luengas, consideró en las casetas de la carretera libre Ensenada- Tijuana no debería haber un aumento.

“La carretera tiene desde 2013 prácticamente en reparación, hubo algunas situaciones cuando empezaron a reparar los puentes para establecerlos y la carretera nos causó muchísimos estragos en la vida económica de Ensenada, el tema turístico fue muy golpeado y hubo infinidad de accidentes, en ese momento nosotros manifestamos que sería una buena oportunidad de cancelar el cobro mientras se esté reparando la autopista”, explicó.

El empresario dijo que el sector empresarial no estuvo de acuerdo con el anuncio del aumento.

No nos parece conveniente por la situación que ya hemos atravesado con las reparaciones múltiples de esta carretera que la verdad no es muy confiable, tiene muchas limitaciones en cuanto a señalizaciones, vigilancia, alumbrado e incluso la limpieza de los baños y el nivel de baños que debería tener una carretera de este tipo, es por eso por lo que no nos dejó buen sabor de boca este aumento”