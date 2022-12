Cobertón Navideño FRONTERA: Quiere volver a su tierra para no pasar frío

Ensenada BC.- Lorenzo Santiago del Ángel es originario de Tantoyuca, Veracruz y hace cinco meses llegó a Ensenada con la promesa de un buen trabajo. Sin embargo, al llegar la realidad fue otra y sin un hogar ha tenido que enfrentarse a las bajas temperaturas del puerto.

“Yo me vine contratado a Maneadero y la verdad me fue mal, por eso me salí del campo. En mi pueblo nos dijeron una cosa y aquí salieron con otra, nos habían dicho que nos iban a pagar bien y estando aquí te das cuenta que son muchas tareas, querían que hiciera 16 surcos al día, y hay que cortar, desbrotar, enredar y deshojar el producto, es mucho trabajo para una persona”, señaló.

El hombre de 24 años comentó que, al no estar conforme con las condiciones laborales en el campo, optó por irse a la ciudad. Sin embargo, al no encontrar un empleo, decidió ir a dormir al “Corralito”, un lugar cerca del arroyo donde duermen más personas en situación de calle.

Ha estado haciendo mucho frío, pero gracias a Dios hay personas que nos han ayudado y nos han traído algún alimento o un café calientito, hay gente buena y yo les doy gracias porque ellos tienen un corazón blandito que apoya a la gente pobre como uno”

Expresó.

La motivación

No obstante, la mayor motivación de Santiago es volver a su pueblo y ver a sus hijos de nuevo, por lo que quisiera encontrar un trabajo de albañil o mesero para reunir dinero.

“En mi tierra deje a mi hija Joselin de cuatro años y Luis de tres años, ya no he tenido comunicación con ellos y me da tristeza, pero debo rehacer mi vida, encontrar un trabajo, tener dónde quedarme para poder volver a mi pueblo y verlos de nuevo”, manifestó.