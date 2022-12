Cobertón Navideño FRONTERA: Pasa frío y extraña a su esposa

Ensenada BC.- Gil Castillo Domínguez, de 49 años de edad, actualmente no tiene un hogar y desde la muerte de su esposa las navidades son más tristes y el frío más insoportable, por lo que será uno de los beneficiados de la campaña de FRONTERA “Cobertón Navideño”.

Soy de la Ciudad de México, pero me vine a Ensenada hace 15 años porque alguien me contó que aquí había mucho trabajo y muchos dólares, me vine con mi señora y tenía 400 pesos, pero me encontré con una sorpresa, que aquí todo está bien caro y terminamos durmiendo en la playa por 24 días”