Cobertón Navideño: Cuidar de su hijo con epilepsia no le permite trabajar

Ensenada BC.- Margarita Araceli Quintero Preciado vive en la Colonia Vista al Sol y es madre soltera de dos adolescentes, sin embargo, debido a que uno de ellos tiene problemas de salud, ella no ha podido salir a trabajar para cuidarlo.

Su hija de 14 años actualmente estudia secundaria, sin embargo, no cuenta con una computadora para tomar clases en línea, por lo que todo lo hace a través de cuadernillos, mientras que su hijo de 18 años tiene discapacidad intelectual y epilepsia.

“La verdad si pasamos bastante frío porque yo no he podido trabajar porque mi hijo últimamente tiene crisis de ansiedad y nos toca controlarlo, no tenemos muchas cobijas ni chamarras, soy madre soltera así que primero pienso en conseguir la despensa”, relató.

Desea trabajar

Asimismo, comentó que su deseo es poder salir a trabajar para comprarles ropa más cálida a sus hijos, sin embargo, no ha encontrado ningún lugar donde quieran cuidar a su hijo por los cuidados que requiere.

A veces me donan ropa o vendo ropa de segunda afuera de mi casa o estamos al pendiente de las despensas que da Desarrollo Social, estoy luchando por un beneficio para las personas con discapacidad para así apoyarme un poco, porque mi hijo toma valproato de magnesio para las convulsiones y risperidona para controlar la ansiedad”

Comentó.

Margarita menciono que actualmente no cuenta con luz en su hogar, lo que hace que las noches sean todavía más frías.

“Para instalar la luz se requiere de un poste que nos pide la Comisión Federal de electricidad y vale aproximadamente 19 mil pesos, obviamente no tenemos fondos para comprarlo, nosotros somos tres pero nada más tenemos dos cobijas que compartimos, dormimos juntos y estamos encerraditos en la casa”, expresó.

Para ayudar a esta familia, FRONTERA hace como cada año la campaña “Cobertón Navideño”, donde se reciben cobijas y juguetes nuevos o en buen estado.

Los donativos serán recibidos en las oficinas de esta casa editorial ubicada en Vía Poniente 13483 de la Colonia Anexa 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre, en caso de que no pueda acudir personalmente, se puede comunicar al número 62299-00 y FRONTERA pasará por la donación.