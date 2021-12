Cobertón Navideño: Abraza a sus hijos para darles calor

Ensenada BC.- Las últimas semanas han sido complicadas para Irene Ríos Aguilar, quien vive con su familia en la Colonia Puerto Azul en Ensenada, Baja California, ya que su vivienda tiene múltiples goteras y no cuenta con suficientes cobijas para evitar que pasen frío por las noches.

“Las temperaturas han estado muy bajas estos días y mis hijas pasan mucho frío porque solo tenemos una cobija para cada una, y ha estado muy muy helado”, expresó.

De acuerdo al pronóstico meteorológico, se esperan lluvias el jueves 24 y viernes 24 de diciembre, por lo que su mayor temor es pasar la navidad con agua dentro de su vivienda y más frío del que ya han soportado en los últimos días.

Tengo goteras en el cuarto, pero hemos tenido que dormir juntas para darnos calor, no tenemos muchas cobijas y mi hija se pone muy fría en la noche, la tengo que estar abrazando para darle calor y a mi niño también”

Indicó.

Economía complicada

Irene comentó que la situación económica ha sido complicada también, ya que su esposo es albañil y no todo el tiempo tiene trabajo.

“Ahorita está trabajando, pero no es mucho lo que gana, yo solo pido que la lluvia no sea tan fuerte en navidad, me gustaría poder darles juguetes a mis hijos peor lo veo difícil, lo importante es que estemos juntos”, manifestó.

Para ayudar a esta familia, Periódico FRONTERA hace como cada año la campaña “Cobertón Navideño”, donde se reciben cobijas y juguetes nuevos o en buen estado.

Los donativos serán recibidos en las oficinas de esta casa editorial ubicada en Vía Poniente ·13483 de la Colonia Anexa 20 de noviembre hasta el 31 de diciembre, en caso de que no pueda acudir personalmente, se puede comunicar al número 6229900 y FRONTERA pasará por la donación.