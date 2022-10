Clausuran predios en El Sauzal que bloqueaban acceso a la playa

Ensenada, B.C.- Recientemente la autoridad municipal colocó sellos de clausura en unos predios que bloqueaban el acceso a la playa “Stacks” en El Sauzal;sin embargo, aunque es un avance, aun no se ha garantizado el acceso a la playa, señaló Gabriela Elena Suarez, vocera de Conspiracionistas de Ensenada.

“Llevamos casi un año con esto de los accesos a la playa, nosotros metimos la denuncia y no somos los únicos, ha habido varios de la comunidad surfer que han metido denuncias, pero no veíamos avance, lo que hicimos fue asistir directamente a Planeación Urbana para ver qué había pasado con la denuncia que metimos ante Profepa”, indicó.

Gabriela Elena dijo que notaron que Planeación Urbana entorpecía los procesos, ya que su personal iba, revisaba, solicitaba los permisos de construcción, pero no clausuraban.

Eso me parecía porque una construcción que no cuente con los permisos correspondientes y además en Ensenada hay una ley de construcción que salió en 2020 donde dice que toda propiedad que esté colindando con la playa debe considerar un acceso y si no lo tiene el permiso no procede”, explicó.

No obstante, la activista mencionó que la Dirección de Ecología ha estado haciendo su trabajo y recientemente clausuró un invernadero que obstaculizaba el acceso a la playa de stacks; sin embargo, en el mismo predio hay dos lugares para la renta de airbnb, uno llamado “Hay papaya en la playa” y otro “Cabañas Stacks”; que también obstaculizan el acceso.

Bloqueo del acceso

“Que clausuren solo el invernadero no permite el acceso, porque atrás están los airbnb que bloquean, acudimos a Sindicatura Municipal para ver qué estaba pasando y a partir de eso, días después fueron clausurados ambos airbnb, no necesariamente es porque no cuentan con acceso a la playa, puede ser que no cuenten con permiso de construcción o permiso de uso de suelo, pueden ser varias faltas”, opinó.

En ese sentido, reconoció que esto significa un avance para la lucha por los accesos a las playas de Ensenada.

“Es un avance muy pequeño porque esto no garantiza que vaya a haber un acceso, sin embargo, al clausurar, si ellos quisieran volver a abrir tendrían que considerar un acceso, eso para nosotros es importante y seguimos invitando a hacer vigilancia ciudadana y denunciar este tipo de atropellos para la comunidad, sobre todo porque Stacks era la única playa con arena a la que podíamos pasar en El Sauzal”.

La activista lamentó que recientemente también cerraron Playa California, la cual está ubicada enfrente del Hotel Sauzalito, donde se colocó un muro completo que no permite el acceso a la gente.

“Desde Playas de Tijuana hasta el Sur de Ensenada es la misma problemática, parece un problema gigantesco porque las grandes construcciones siguen aumentando, pero hay mucha impunidad porque nos dejamos, seguimos invitando a la gente a meter sus denuncias, para que no solo en El Sauzal, en todos los lugares donde pase esto se vea un cambio”, exhortó.