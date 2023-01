Ciudadanos rechazan más industria en El Sauzal en Ensenada

Tijuana, Baja California.- Cabe recordar que el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Ensenada (Copladem), realiza dos consultas ciudadanas, una con el fin de conocer si la ciudadanía está de acuerdo con que la harinera “LiveBait”, cambie un predio de uso turístico a industrial, y otra en relación a “DC5”, una empresa de carga que pretende poner 3 naves industriales para renta y un recinto estratégico para contenedores a tan solo seis metros de la escuela y de las casas cercanas.

El director de la Asociación Civil Ciudadanía Mexicana,Gabriel Camacho Jiménez, mencionó que desde hace cinco años, a falta de la participación del gobierno, los ciudadanos han ido ordenando la zona y mejorando la calidad de vida, y gracias a diversas denuncias han logrado que sean clausuradas empresas transportistas y harineras que afectaban su entorno social.

Ahora vienen las empresas que en un principio operaban ilegalmente a tratar de regulariza, sin embargo, la ilegalidad es imposible regularizarla, cuando alguien infringe la ley no se le puede premiar de ninguna manera, los programas de desarrollo urbano existen para que la ciudad crezca de una manera ordenada”

expresó.

Votaciones

El activista ambiental y habitante de El Sauzal señaló que recientemente el director del Copladem comentó en diversos medios que la votación está abierta para estas consultas, sin embargo, consideró que está mal informando a los ciudadanos.

“Esto hace que la ciudadanía se confunda y malinterprete este tipo de ejercicios de participación ciudadana de consulta, no se trata de una votación, definir si un cambio de uso de suelo se realiza o no, no es por mayorías o minorías, es cuestión de derecho, cuestiones técnicas, argumentos lógicos y análisis de expertos para que los derechos de todas las personas sean respetados”, aclaró.

Empresas irregulares

En relación a la empresa harinera LiveBait, Camacho Jiménez informo que se instaló sin tener los permisos de uso de suelo, sin tener un Manifiesto de Impacto Ambiental del estado, afectando la vida de los residentes de la zona y a los niños de una escuela.

“Los niños no querían ir a la escuela, presentaban síntomas de vómito y no podían estudiar adecuadamente, todo esto derivó a investigar a la empresa, encontramos que no tenían permisos y presentamos las denuncias pertinentes y el Ayuntamiento clausuró”, detalló.

Mencionó que a raíz de estas acciones la empresa presentó algunas acciones de regularización ante el gobierno municipal y encontraron que presentaron información falsa dentro del Manifiesto de Impacto Ambiental.

“Nosotros le hicimos saber a la Secretaría de Protección al Ambiente, la existencia de esta información falsa, por ejemplo, decían que iban a empezar a operar cuando ya habían operado con anterioridad, encontramos otras falsedades, lo que derivó en que la Secretaria no les diera el permiso de autorización ambiental hace un par de años”

Ciudadanos desconfian

El director de Ciudadanía Mexicana consideró que aunque la empresa asegure que van a regular los olores, con esos antecedentes de irregularidad, la gente de EL Sauzal ya no les cree y desconfían del proyecto.

Por otra parte, en cuanto a la empresa DC5, relató que también inició actividades sin permisos, acabando con especies de plantas que están protegidas a nivel federal.

“Desplantaron el terreno, hubo denuncias, Profepa clausuró y se abrió un expediente es por ello que ante estos entornos de estas empresas que no son del todo honestas ni transparentes, es que no podemos como ensenadenses permitir que nuestra ciudad se llene de este tipo de empresarios”, expresó.

El Sauzal ha ido cambiando

El activista explicó que a lo largo de la historia la delegación de El Sauzal ha ido cambiando bastante, y aunque sus orígenes fueron pesqueros, eso no es igual a una zona industrial harinera.

“Las poblaciones van cambiando en el tiempo y la percepción de desarrollo de las personas que viven ahí actualmente es residencial, habitacional, turístico, hotelero, prestación de servicios, cafés, cervecerías, la tendencia del desarrollo de El Sauzal ha cambiado y va a ese sentido, es lo que quiere la gente y el olor de las harineras y el constante tránsito de contenedores inhibe esa proyección de desarrollo que tenemos para la zona”, puntualizó.