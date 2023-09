Cinco personas han perdido la vida en atropellamientos

Ensenada, B.C.- Debido a la gran cantidad de accidentes viales que involucran peatones, el Gobierno Municipal de Ensenada lanzó la campaña “Todos Somos Peatones”, que busca generar conciencia en los peatones y automovilistas sorbe la importancia de estar alertas al transitar por las vialidades.

En lo que va del año tenemos registrados más de 63 accidentes de atropellamientos y desgraciadamente cinco personas han perdido la vida, en comparación con el año pasado que tuvimos 12 registros de personas que perdieron la vida, hemos disminuido más del 60%”, reveló María Elena Monreal Mendoza, subdirectora de Prevención al Delito.

Por su parte, Luis Fernando Gómez Rivas, responsable de prevención de accidentes de la Secretaría de Salud, comentó que actualmente en la escala jerárquica de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, en primer lugar, está el peatón, ya que es la persona más desprotegida en la vía pública.

“Es la persona más susceptible para sufrir lesiones por parte de automovilistas, ciclistas e incluso de otras personas que van compartiendo la vía pública”, señaló.

Límite de velocidad

El funcionario expuso que a nivel mundial las muertes de peatones representan el 26 % de las defunciones en siniestros viales, por lo cual enfatizó que es fundamental respetar los reglamentos de tránsito.

“Las personas se atraviesan por las vías que no son las correctas y tampoco cumplen los señalamientos, independientemente de que yo sea un peatón no debo de atravesar las calles hablando por teléfono o con un tipo de objeto que me pueda distraer con audífonos”, apuntó.

Asimismo, mencionó que, en el caso de los automovilistas, es fundamental que respeten los límites de velocidad.

“En las vías principales de la ciudad el límite es de 30 kilómetros por hora, si nosotros lo respetamos sabemos que en caso de atropellar a una persona las lesiones son mucho menos graves que en caso de transitar a 50 o 60 kilómetros que aumenta el riesgo de una lesión o la muerte de las personas”, puntualizó.

Decálogo del buen peatón

Obedece las señales de tránsito.

Mira a ambos lados antes de cruzar.

Utiliza siempre los cruces de peatones.

Utiliza vestimenta clara yo dispositivos reflectantes de noche.

Camina únicamente por aceras o por el borde izquierdo de frente al tráfico.

Presta atención a tu entorno, no utilices teléfono, audífonos, etc.

Camina por lugares seguros e iluminados.

Nunca asumas el derecho al paso, presta atención a ambos lados antes de cruzar.

Si debes cruzar fuera de la intersección o fuera del paso de peatones, la preferencia la tienen los vehículos.

Ingerir alcohol y caminar puede ser igualmente peligroso a tomar alcohol y conducir.