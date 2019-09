Cicese recibe 157 alumnos de nuevo ingreso

ENSENADA.- Con 157 alumnos de nuevo ingreso, cinco de ellos inscritos en una nueva modalidad de recursos propios ante la falta de becas, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese) empieza un nuevo ciclo escolar en sus 18 programas de posgrado con una matrícula global que asciende a 581 alumnos regulares, de los cuales 412 (71%) están inscritos en programas de maestría y 169 (29%) en doctorado.

Según explicó la doctora Rufina Hernández Martínez, directora de Estudios de Posgrado, se inscribieron en este ciclo 140 estudiantes de maestría y 17 de doctorado, para un total de 157 nuevos ingresos.

Pero de ellos solo 152 tienen beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); a los cinco faltantes se les brindó la oportunidad de inscribirse considerando que no pagarán ni la inscripción ni las colegiaturas, y que su manutención correrá a cuenta de ellos mismos, algo insólito en el historial académico del Cicese.

“Son tiempos difíciles, obvio que tratamos de mantener un equilibrio entre los programas de posgrado y afortunadamente los colegas están abiertos a que haya permutas de becas dentro de los programas, todo mundo se ha puesto la camiseta”, reconoció la doctora Hernández.

Esto también los obligó a establecer un proceso de selección más estricto.

“Realmente están entrando los mejores y no solamente fue más estricto, también fue pensando en que íbamos a tener menos becas, de hecho tuvimos menos solicitudes de ingreso que el año pasado, mucha gente decidió no meter solicitud; ‘¿para qué si no me van a dar beca?’ Pero eso fue decisión de cada quién”., apuntó.

Hace un año se tuvieron 180 nuevos ingresos en este centro de investigación, cifra que marcó un record histórico. Las 152 becas otorgadas en 2019 representan 84 por ciento de esa cifra.

El Cicese ofrece 18 programas de posgrado (maestrías y doctorados en ciencias) en: Acuicultura, Ciencias de la Computación, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Vida, Ecología Marina, Electrónica y Telecomunicaciones, Nanociencias, Oceanografía Física y Óptica.