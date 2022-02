Cicese ha realizado más de 23 mil pruebas Covid

Ensenada, B.C.- Desde abril de 2020 a la fecha, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese) ha brindado apoyo al sector salud con el diagnóstico de Covid por medio de pruebas de diagnóstico por PCR.

El Doctor Alexei Licea Navarro, investigador de la división de biología aplicada en el departamento de innovación biomédica del Cicese, informó que ellos han puesto la mano de obra y el gobierno del estado los reactivos.

No hemos parado, ahorita por cuestión de logística solo estamos atendiendo al Hospital General de Ensenada y las otras jurisdicciones se hacen directamente en Mexicali, hasta el momento hemos realizado 23 mil 580 pruebas”, indicó.

El investigador recordó que en abril de 2020 cuando se presentó la primera ola había un 50% de casos positivos y fue bajando hasta que en diciembre de ese año se tuvo la segunda ola en la que se analizaron 2 mil 340 muestras con 50% de positivos, en aquel momento empezaba la variante delta.

Mencionó que en enero se analizaron mil 471 muestras con un 36% de positivos, y los investigadores estuvieron haciendo secuencia, es decir, analizaron todo el genoma de los virus de algunas de las muestras positivas y para diciembre del año pasado el 100% de las muestras que analizaron eran delta.

“No hemos realizado secuencia últimamente por el cambio de fiscal, apenas estamos comprando reactivos de nuevo, pero yo me imagino que la ómicron debe de andar en un 80% y el resto debe de ser delta, realmente hay un gran porcentaje de la población que ya está vacunada, ómicron si es menos letal, las personas que no están vacunadas es a quien realmente les puede afectar mucho, los hospitalizados la mayoría son personas no vacunadas”, detalló.

El investigador dijo que visiblemente han estado disminuyendo los hospitalizados y los muertos.

“En lo particular yo tengo la expectativa de que con esto se va a empezar a terminar la pandemia, sino es que muta a algo más agresivo, pero cómo va la tendencia parece ser que para el verano esto ya pueda estar perfectamente controlado, estoy elucubrando, me estoy aventurando, pero con base en los resultados”, opinó.