Cicese en la necesidad de una ruta alterna a la carretera escénica

Ensenada, B.C.- Ante la falta de información sobre los hundimientos y grietas registrados recientemente en la carretera escénica, el Consejo Cordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), se reunió con el sismólogo del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (Cicese), Luis Mendoza Garcilazo, quien coincidió en la urgencia de una ruta alterna.

“La autopista desde antes de su construcción ya presentaba evidencias de ese fenómeno que le llamamos movimiento de masas, la idea es que ahorita en tiempos normales se haga una ruta alterna, algo que puede ocurrir en cualquier momento, porque vimos que si ocurre un sismo en la bahía de magnitud seis como el que ocurrió en Colonet, no sería un tramo serían varios tramos”, advirtió.

El científico opinó que el riesgo en la carretera cambia día a día, sin embargo, regularmente va en aumento.

Sabemos que está instrumentada, quisiéramos saber qué está pasando en la autopista y como hemos dicho, hay que estudiar no solamente la autopista, hay que estudiar arriba y hacia debajo de a autopista, porque la masa es desde la parte más alta hasta nivel de mar, esa parte no se ha hecho y si alguien lo está haciendo no lo conocemos”, declaró.