Cicese crea sitio para difundir medidas preventivas

Con la intención de apoyar las acciones de mitigación y contención que las autoridades han emprendido y para que la población tenga un acceso focalizado a la información y recomendaciones del sector salud acerca de la pandemia originada por el coronavirus Covid-19, el CICESE estructuró y puso en línea un sitio específico, en donde además se podrán encontrar ligas a artículos científicos sobre este virus y a otras publicaciones de interés.

La dirección para consultar este sitio es: https://www.cicese.edu.mx/coronavirus/

Está estructurado con tres ligas a sitios oficiales: el de la Organización Mundial de la Salud; el de la Secretaría de Salud del gobierno federal, y el de la Secretaría de Salud del gobierno de Baja California, además de ser sitios oficiales, los tres tienen actualizaciones diarias y son la mejor fuente de información que la población puede consultar durante esta contingencia.

El sitio muestra también accesos directos a tres aspectos básicos: ¿Qué es el Covid-19?, ¿Cómo podemos protegernos? y a las preguntas más frecuentes que la gente hace.

Un aspecto muy importante es el acceso libre a dos de los más importantes repositorios de artículos científicos sobre Covid-19. Uno es de la editorial Elsevier, que al liberar su acervo pretende acelerar la lucha contra esta pandemia, y el otro de The New England Journal of Medicine, que incluye una colección de artículos y otros recursos sobre el brote de Coronavirus (Covid-19), informes clínicos, pautas de manejo y comentarios.

En ligas de interés se estarán manejando presentaciones, infografías, mapas de casos, reportajes, videos, podcast y, en general, una selección de recursos comunicacionales de interés general escogidos por el personal del Departamento de Comunicación del Cicese.

El último rubro en cuanto a contenido es el de los comunicados oficiales para el personal del Cicese, al respecto se informa que desde el 4 de marzo, el director general de este centro, Guido Marinone Moschetto, informó una serie de medidas preventivas entre las que se encuentran:

La suspensión de seminarios, reuniones académicas, grupos de visitantes, clases presenciales en todos los posgrados del Cicese y, en general, reuniones con más de 10 personas.

Las clases continúan de manera remota por videoconferencia, además de evitar viajes internacionales y nacionales a cualquier evento y estancia académica.

En laboratorios se recomienda retrasar el inicio de experimentos que requieran la presencia de personal en las instalaciones del Cicese. Esto, como prevención a futuras acciones que limiten todo acceso al centro (fase 3).

Se analizará la capacidad que se tiene en el CICESE para realizar el diagnóstico de Covid-19 en las instalaciones, y tratar de implementarlo en el corto plazo.

Cabe recordar que la comunidad del Cicese la integran cerca de mil 300 trabajadores, estudiantes y otros operarios, quienes diariamente se trasladan a un campus que además se comparte con el personal del Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) y del Instituto de Astronomía, ambos de la UNAM.