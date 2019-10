Cerrada carretera Libre Ensenada -La Misión

Como consecuencia de un incendio forestal, la carretera Ensenada- La Misión se encuentra totalmente cerrada a la circulación.

El titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Julio César Obregón Angulo, quien puntualizó que en caso de que el incendio se propague para el lado de la carretera Escénica, también se estaría reduciendo la circulación.

Hizo un llamado a los automovilistas para que circulen con precaución y obedezcan los señalamientos de tránsito, así como las indicaciones que lleguen a emitir las autoridades.



Combaten incendio



Por su parte, Mauricio González director de Bomberos de Ensenada, manifestó que la brigada forestal de la dependencia a su cargo se encuentra combatiendo el incendio en la zona de La Misión en coordinación con las distintas autoridades como Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y Secretaría de Marina (Semar).

Agregó que también cuentan con el apoyo de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Federal, Protección Civil, Guardia Nacional, así como ambulancias de los Ángeles Verdes.

Precisó que actualmente se tiene tres áreas críticas en los lugares conocidos como Santa Martha, Rancho Las Cabañas y en la carreta Libre Ensenada – La Misión en el kilómetro 72.

Detalló que debido a los fuertes vientos es muy probable que el fuego se extienda hacia la zona de Bajamar, por la carretera Escénica.

Dio a conocer que hay una persona extraviada en la zona conocida como Rancho Las Cabañas, ya que reportes refieren que una persona de la tercera edad se regresó por sus caballos; aún no lo localizan debido a la magnitud del incendio.



Abren centros de acopio para apoyar a Bomberos



El presidente municipal Armando Ayala Robles, solicita a la comunidad para que extreme precauciones, además de señalar que se estará en constante comunicación con las demás autoridades para reforzar las medidas de seguridad.

Subrayó que para apoyar los combatientes del incendio forestal el Gobierno de Ensenada está habilitando dos centros de acopio de víveres y principalmente de agua potable.

Precisó que un centro de acopio está ubicado en las instalaciones de DIF Ensenada, ubicadas en Ramírez Méndez y Reforma; el otro está ubicado en las instalaciones de la delegación de El Sauzal.

Reiteró la importancia de que la comunidad se solidarice con las personas que están dando su mayor esfuerzo para controlar el incendio forestal que está activo esta noche, recordando que desde la mañana se han estado presentando incendios como el de las inmediaciones de San José de la Zorra.



¿Cómo podemos contribuir a evitar incendios forestales?



Paseantes:



• No arrojes basura, materiales inflamables y objetos encendidos en predios baldíos, vera de las carreteras y caminos, ni en la vía pública.

• No quemes basura en patios, terrenos baldíos o terrenos colindantes a éstos. Si prendes una fogata recuerda: Selecciona un sitio retirado de árboles, troncos, pastos y hojarasca.

• Limpia tres metros de terreno alrededor de la fogata. Al retirarte, apágala completamente.

• Evita fumar en bosques o en pastizales y no arrojes colillas de cigarro.



Campesinos, agricultores, dueños de terrenos forestales:

• Vigila que en tus predios no haya acumulación de materiales que pudieran servir como combustible para la generación de incendios.

• Mantén llenas las piletas de agua el mayor tiempo posible, podrías necesitarla en una emergencia.

• Solicita autorización oficial para realizar quemas.

• Solicita capacitación en protección contra incendios forestales, a técnicos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

• Prepara con anticipación el terreno, abre guardarrayas de 2 metros de ancho como mínimo alrededor del terreno por quemar.

• Realiza la quema temprano, cuando haya poco viento y mayor humedad ambiental.

• Para mayor seguridad, la quema se realiza con apoyo de vecinos.

• Vigila el terreno hasta que estés seguro que la quema se haya apagado completamente.

¿Cómo actuar si te encuentras en peligro por un incendio forestal?

• Aléjate del fuego en dirección opuesta al humo y dirígete a un área amplia sin vegetación.

• Cubre nariz y boca con un trapo húmedo para no inhalar humo.

• El fuego tiende a subir, si te encuentras en una ladera, aléjate caminando por los flancos, sin correr, y siempre cuesta abajo o en dirección contraria al avance del fuego. Si el fuego te acorrala, intenta buscar una zona sin vegetación.

• No intentes cruzar las llamas a menos que veas de forma clara hacia el otro lado, de lo contrario podrías quedar atrapado. Si es posible, antes de cruzar moja tu ropa y protege tu cabeza con un paño húmedo.

• Si eres alcanzado por el fuego, sitúate en una zona de tierra ya quemada, si ya no puedes huir de las llamas, colócate al nivel del suelo y cúbrete el cuerpo con tierra.

• Si se prende tu ropa ¡No corras! Tírate al suelo y rueda sobre él cubriendo tu rostro.

En el auto:

• Si al circular por carreteras que cruzas áreas de incendio forestal, enciende inmediatamente las luces del vehículo para permitir una adecuada visualización del mismo.

• El humo de un incendio dificulta la visibilidad, se recomienda disminuir la velocidad o precautoriamente detener la marcha en zonas seguras donde no exista material combustible, y esperar a que el humo se disipe. Reporta tu ubicación a la central al 911 para recibir apoyo para la evacuación de la zona.

¿Qué hacer en caso de observar un incendio forestal?

• Identifica la ubicación del sitio y repórtalo a: Central de Emergencias al 911 ó da aviso a la Conafor al 01 800 INCENDIO (46 23 63).