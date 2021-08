Celebra Ejido Nacionalista 84 años de su fundación

Ensenada.- Integrantes del Ejido Nacionalista de Sánchez Taboada, ubicado en Maneadero, celebraron el aniversario número 84 de su fundación, y para conmemorarlo, rindieron un minuto de silencio y entregaron placas de reconocimiento por su trayectoria, a los familiares de los 21 ejidatarios que murieron a lo largo de este año por COVID.

Este aniversario será diferente, y no porque no tendremos las grandes fiestas que acostumbrábamos, ni las comidas hechas por nuestras compañeras ejidatarias, ni los tradicionales partidos de Softball, que ya eran una tradición, si no porque hemos perdido a muchos de nuestros seres queridos a consecuencia del COVID