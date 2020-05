Cae obra de Ramo 33 en un 75% con Ayala

Ensenada, BC.- Las aportaciones del Ramo 33 que la Federación transfiere al Municipio con el fin de atender las demandas de las colonias que se encuentran en rezago, este año registra una disminución del 75%, ya que el gobierno de Armando Ayala Robles proyecta un total de 38 obras, en comparación con las 152 obras del ejercicio fiscal 2019.

En el ejercicio 2019 el presupuesto aprobado fue de 157 millones de pesos para 152 obras, sin embargo, el 20 de mayo del año en curso el Cabildo de Ensenada aprobó un presupuesto de 104 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, de los cuales 88 millones son para 38 obras y 11 millones 700 mil pesos para 10 acciones.

“Por un poco más de 100 millones de pesos vamos a hacer únicamente 38 obras y me llama la atención porque vamos a hacer una tercera parte de lo que se hizo el año pasado, la Dirección de Infraestructura no nos ha informado el estado que guardan las obras del año pasado, ni cuáles se entregaron ni cuáles están pendientes, absolutamente nada”, declaró el regidor independiente Raúl Vera Rodríguez.

El funcionario dijo que el tema se aprobó de obvia y urgente resolución, por lo que no tuvieron la oportunidad de analizar la relevancia de las obras que se van a llevar a cabo.

“Es un tema de más de 100 millones de pesos, no se puede votar de obvia y urgente resolución, ¿por qué la urgencia?, el regidor Christian Dunn que está en la Comisión de Desarrollo Social nos sube los anexos de las obras que se van a hacer media hora antes de la sesión”, señaló.

El regidor señaló que este año el 60% de las obras son para pavimentación de calles, cuando el objetivo del Ramo 33 es atender rubros como infraestructura básica e infraestructura educativa.

“El origen del Ramo 33 no es pavimentar las calles de Ensenada, es abatir la pobreza extrema, hay otras colonias que no tienen luz, no tienen drenaje y las casas no tienen piso, esa es pobreza extrema, ¿por qué beneficia con pavimentación a las colonias que tienen mayor desarrollo comparado con otras?, para eso tenemos al CUME, para pavimentar”, consideró.

Asimismo, el regidor Miguel Orea Santiago, durante una transmisión en su página de Facebook, declaró que no supo cómo se llevó a cabo la selección de obras.

“No conocí la forma de cómo se decidió ni cómo se priorizaron las obras, tenemos el listado, hay un puente que se va a realizar en El Sauzal, el cual sí se necesita, pero el Ramo 33 es para otro tipo de objetivos, el objetivo es el rezago social, agua, drenaje y luz principalmente, solamente si se tuviera eso en todas las colonias ya se podría pensar en pavimentación”, opinó.

Por su parte, el director de Infraestructura Municipal del 23 Ayuntamiento de Ensenada, Jaime Figueroa Tentori, declaró que las 38 obras corresponden a un primer paquete, sin embargo no pudo especificar cuándo saldría un segundo paquete de obras ni de qué monto sería.

“Faltan más obras, nada más que por ser el primer paquete y por estrategia nuestra se metieron las obras que van a tener el mayor tiempo de ejecución y mayor monto, estimamos que en obras lo que resta se puedan ir a más o menos unas 30 o 40 obras más”, argumentó.

El funcionario reconoció que el actual gobierno no ha realizado el cierre del ejercicio fiscal del año pasado.

Ejercicio 2019

157

millones de pesos

152 obras

Ejercicio 2020

104

millones de pesos

38 obras y

10 acciones