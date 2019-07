CICESE invita a Foro de Seguridad de la Información

Con el objetivo de difundir y dar a conocer las tendencias tecnológicas y recomendaciones entemas de la seguridad de la información, se llevará a cabo el “5to Foro de Seguridad de la Información”, los días miércoles 21 y jueves 22 de agosto en las instalaciones del auditorio institucional del CICESE.



El miércoles 21 de agosto las actividades iniciarán a las 8:00 horas, con el registro de los participantes. Durante este día se llevará a cabo el taller “Aseguramiento de servidores Linux y Windows” brindado por el Dr.Mario Farías Elinos, especialista en seguridad.



Para el jueves 22 de agosto, el programa consta de diversas charlas con especialistas en ciberseguridad, tales como: “Privacidad y seguridad en Internet” brindada por el M.C. Evelio Martínez Martínez, de la UABC; “La inseguridad de las redes sociales: usuario, víctima y delincuente” por el Dr. Mario Farías Elinos; “Cyber defense with CIS”, Lic. Juan Manuel Soto García, de Proteknet y “Welcome to social networking, please leave you

privacy at the door” brindada por el ingeniero Manuel Acosta de CISCO.



El “5to Foro de Seguridad de la Información” es organizado por la Dirección de Telemática del CICESE. Es un evento gratuito dirigido a personal académico, administrativo y estudiantes del Centro, así como al

público interesado.

Para registro de actividades visitar el siguiente enlace:

https://bit.ly/2XKmret