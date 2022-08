Buscan rescatar lenguas indígenas con nuevas generaciones   

Ensenada BC.- Debido a que las lenguas indígenas se encuentran en alto riesgo de desaparición, miembros de los seis pueblos indígenas de Baja California participarán en la Expo Nativa 2022, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 de agosto en la Ventana al Mar y donde habrá concursos de cantos, cuentos y artesanías, entre otras actividades que buscan involucrar a las nuevas generaciones.

Se está perdiendo mucho el lenguaje, la tradición no porque es más fácil transmitirla, pero todo el que vaya va a poder disfrutar de cantos de niños de nuevas generaciones que estamos rescatando, tenemos alrededor de 19 niños de la comunidad Kiliwa y van muy bien en canto como en la lengua”

Mencionó Teresa Haros Farlow, artesana kiliwa.

Comentó que dentro de la comunidad Kiliwa quedan tres hablantes que son adultos y alrededor de otros cinco fuera de la comunidad.

“Todas las comunidades estamos casi en el mismo nivel, hay una que tiene un poco más que son los Pai Pai, y este evento da la oportunidad de buscar formas de revitalizar las tradiciones, va a haber concurso de composiciones en lengua y canto para estimular a las nuevas generaciones a que utilice la lengua”, expresó.

Pérdida de la lengua

Por su parte, Horacio González Moncada, presidente del Seminario de Historia de Baja California, dijo que, a pesar de la pérdida de la lengua, las familias siguen creciendo y sigue habiendo gente que se define como miembro de las comunidades indígenas.

“Anteriormente el censo marcaba si hablabas una lengua indígena como un factor de identificación, pero, en el conteo del censo de 2020 es sencillamente la autodefinición, que una persona diga que es Cochimi, Kiliwa, Kumiai, Pai Pai, Cucapa o Ku´Ahl, para que los cuenten como tal”, explicó.

Refirió que de acuerdo a los últimos daros del Instituto Nacional de Lenguas Indigenas, no hay más de 100 hablantes funcionales de las comunidades antes mencionadas.

La discriminación

Teresa Haros consideró que una de las principales razones de la perdida de la lengua es la discriminación que han sufrido las comunidades a lo largo de los años.

“La lengua materna es la primera que se aprende de nacimiento y por desgracia no nos la enseñaron para que no se burlaran de nosotros, y ahora de grandes tenemos que estar rescatando nuestras raíces, mi mamá me decía que no quería que se burlaran de nosotros como se habían burlado de ella, ella aprendió a hablar español hasta los 15 años”, relató.

Finalmente reiteraron la invitación a Expo Nativa 2022 el 6 y 7 de agosto de las 10:00 a las 21:00 horas, el acceso será totalmente gratuito y el programa con las actividades se puede consultar en la página de Facebook: Expo Nativa.