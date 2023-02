Buscan rescatar cuerpos de víctimas en barco hundido en Ensenada

Ensenada, Baja California.- Alondra Gómez Osorio, hermana de Erick Osvaldo Gómez Osorio, una de las tres personas que desaparecieron en el hundimiento del barco el miércoles 15 de febrero.

Por datos que obtuvimos nosotros, sabemos que las tres personas que se encuentran desaparecidas se quedaron dentro del barco y actualmente se realizan actividades para recuperar los tres cuerpos, lo cual es bastante difícil porque las profundidades varían de 100 a 300 metros, a las que no puede bajar un buzo profesional, únicamente con maquinaria especializada”

explicó.

Comentó que Erick tenía 25 años y tenía dos años trabajando en Baja Aqua- Farms como encargado en el área de compras, su trabajo consistía en surtir a los barcos y manejaba personal de cocina.

“Él estaba súper contento, pero sí miraba muchas fallas en el sistema de seguridad que tenían, por ejemplo, los cocineros no tenían equipo de seguridad adecuado, no estaban capacitados para ciertas acciones y todo eso él se encargaba de darle aviso a la empresa y que cumplieran, por ejempló hace seis meses él se encargó de pedir zaparos antiderrapantes porque ni siquiera eso tenían”, detalló.

Empresa deberá comunicar hechos

Alondra aseguró que su hermano estaría muy decepcionado de ver la manera en que la empresa se ha comportado tras el accidente, ya que hasta el momento no les han dado ninguna explicación.

“No hemos tenido una reunión formal con los sobrevivientes, con el capitán y los gerentes generales de la empresa, que es lo que nosotros estamos exigiendo, porque queremos que nos relaten los hechos y la empresa se ha negado, sí han colaborado con nosotros para la búsqueda, eso sí lo han hecho, pero se niegan a que nosotros estemos enterados de lo que sucedió”, señaló.

En ese sentido, dijo que es necesario que la empresa les comunique cómo ocurrieron los hechos, ya que no entienden por qué la empresa tomó la decisión de zarpar, a pesar de que Capitanía de Puerto no les había dado autorización para hacerlo.

Otros dos desaparecidos

Alondra mencionó que además de Erick, los otros dos desaparecidos eran: Brandon, un joven de 20 años que trabajaba como ayudante de máquinas y Luis de 54 años que trabajaba como maquinista.

“Mi hermano era una persona muy feliz de estar logrando todas sus metas, él había alcanzado muchas de ellas y tenía muchos propósitos para este año, me duele pensar que no va a poder cumplirlos, eso lo hace más doloroso, una persona que iba a hacer grandes cosas y que ya no tenga futuro”, expresó entre lágrimas.