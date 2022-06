Buscan agilizar la entrada de turistas este fin de semana

Ensenada, B.C.- Este fin de semana se espera la llegada de una gran cantidad de turistas norteamericanos a Ensenada con motivo del Día de la Independencia de los Estados Unidos que se celebra el 4 de julio y muchos aprovechan para visitar México, indicó Víctor Celis Dueñas, presidente de Proturismo.

Informó que ayer se llevó a cabo una reunión donde estuvo Tránsito Municipal, la delegación de El Sauzal, la delegación Zona Centro, la Guardia Nacional y Capufe, para crear una estrategia para atender al turismo desde la entrada de Ensenada a partir de la caseta de San Miguel.

“En las horas pico va a ser reversible la caseta de tal manera que el tránsito fluya, cuando entren a El Sauzal va a estar tránsito municipal que agilizará por donde están los semáforos que es donde se hace el embotellamiento para que fluya todo ese tráfico hacia Ensenada más rápido”, detalló.

Asimismo, explicó que la Guardia Nacional estará en la parte de las casetas porque ahí dan vuelta los transportes de contenedores que van entrando al puerto y se congestiona mucho.

Te puede interesar: Ganaderos se quejan de malas condiciones del rastro municipal

Les estamos pidiendo que brinden seguridad a los que van entrando, que los automovilistas aguanten mientras el camión da la vuelta, los camiones desafortunadamente no tenemos para dónde enviarlos, no tenemos otro acceso al puerto, pero queremos recibir bien a todo el turismo, que llegue a Ensenada y que no esté de mal humor por haber hecho una hora en la caseta”, expresó.