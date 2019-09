Bomberos de Ensenada reitera medidas de seguridad por uso de Gas LP

Dentro de las acciones preventivas para evitar algún tipo e siniestro, la Dirección de Bomberos del XXII Ayuntamiento a cargo de Marco Novelo reitera el llamado a la población a seguir medidas de seguridad en el uso del Gas LP.

J. Guadalupe Marmolejo Ferrer, director de Bomberos destacó la importancia de supervisar de manera periódica tanto en el hogar como en las industrias las instalaciones de Gas LP a fin de evitar alguna contingencia.

Recordó que el respirar Gas LP puede provocar daños a la salud, como dolor de cabeza y mareos; náuseas y vómitos; dificultad para respirar, somnolencia y desorientación.

Además añadió que en casos extremos el respirar gas puede provocar convulsiones, inconsciencia e incluso la muerte, por eso es necesario revisar las instalaciones de gas y cerciorarse sobre su estado antes de salir de casa o antes de irse a dormir.

El funcionario municipal precisó que la ciudadanía puede revisar cuando compre gas, que el tanque no presente abolladuras o grietas y que no estén reparados con soldaduras que no provienen de fábrica.

¿Qué hacer en caso de fuga de gas?

· Llama y/o reporta de inmediato al teléfono de emergencia 911

· Aplica agua y jabón en las tuberías y llaves para comprobar su existencia

· Si la válvula, llave o conexiones del tanque y/o cilindro está dañado no intentes repararlo, llama a un especialista para que lo haga

· No enciendas cerillos, cigarros o fuentes que generen chispas

· Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y no prendas o apagues la luz o cualquier aparato electrónico

· Si es seguro hacerlo, cierra la llave de paso del tanque o cilindro

· Abandona el área como medida precautoria