Balacera en zona centro de Ensenada genera persecución a bordo de un taxi

Ensenada, B.C.- La mañana del viernes 27 de mayo se registraron detonaciones de arma de fuego en la esquina de la Calle Sexta y Gastélum de la Zona Centro de Ensenada, resultando una persona herida que intentó huir en un taxi.

El reporte fue en la central de microbuses de la línea rojo y blanco, cuando dos sujetos armados perseguían a dos personas a las que les dispararon en varias ocasiones, lo que provocó el pánico entre las personas que transitaban por la zona.

Una persona resultó herida y huyó del lugar pero fue localizado a bordo de un taxi económico.

El dueño del transporte público explicó que ellos sólo solicitaron el servicio y se subieron en la zona centro, pero que jamás se percató que los seguían.

“Subí a dos personas pero no sabía que los perseguían y que uno estaba mal herido”, dijo el chofer de un taxi que se vio envuelto en la persecución.

Precisó que fueron interceptados por la Policía Municipal en la calle 10 y la avenida 20 de noviembre y que fueron bajados a punta de pistola por los uniformados.

Un oficial se acercó conmigo, con un arma apuntándome, me gritaba que me bajara del vehículo, jalándome la camisa, pero yo no podía porque no tengo una pierna y uso prótesis. En eso, baje mi mano para tomar impulso y salir del auto pero el policía creyó que traía algo, me preguntó que es lo que iba a sacar, le respondí que no tengo una extremidad”, relató el taxista.