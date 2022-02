Bajan ventas en comercios, incrementan ventas en línea: Canaco

Ensenada, B.C.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Ensenada (Canaco), Rafael Chávez Montaño, estuvo en la reunión del Comité Ejecutivo de Concanaco en la Ciudad de México, donde planteó la situación actual que atraviesan los comerciantes.

“Es una época muy difícil, no se están dando las ventas que nosotros quisiéramos y estamos tratando de vender vía internet también, ya que las ventas de persona a persona han bajado pero las ventas por internet han subido un 76%”, reveló.

En ese sentido, informó que la plataforma ConcaClick, en la que los comerciantes pueden registrar sus negocios y vender sus productos en línea está teniendo bastante éxito, con 11 mil comercios registrados a nivel nacional.

No tiene costo, en cambio, vender en otras plataformas o páginas muchas veces tiene un costo, en Ensenada ya hay 17 empresas en esa plataforma, desde comercios, hoteles y restaurantes que también ofrecen reservaciones, pero vamos a seguir afiliando más”, afirmó.

Mencionó que la plataforma apenas tiene una semana y media en la red, pero los negocios ya están notando resultados positivos en sus ventas o potenciales clientes.

No obstante, el presidente de Canaco reconoció que a pesar del día de San Valentín y el regreso a clases, los comerciantes continúan con poca afluencia en los negocios.

“Definitivamente tenemos que aceptar que no fue a venta que nosotros esperábamos, pero es parte de que hay varias restricciones, estamos en semáforo naranja, no está llegando turismo, no ha sido lo que nosotros queremos, pero yo calculo que el comercio se va a recuperar hasta después de mayo, el tiempo de verano esperamos que sea bueno para el comercio”, declaró.