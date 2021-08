Baja California cambia a semáforo epidemiológico amarillo

Ensenada.- Debido a que Baja California llegó a 900 casos activos por Covid-19 y los casos siguen aumentado, el Secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, informó que Baja California cambia de coloración en el semáforo epidemiológico.

A partir del primer minuto del lunes 9 de agosto pasamos a semáforo epidemiológico amarillo, en nuestro país no hay muchos verdes ni muchos amarrillos, la gran mayoría están en naranja y rojo, en Baja California a pesar de no tener muchos hospitalizados e intubados, queremos ser muy preventivos, tenemos que cuidar a nuestra población y a los no vacunados

Expresó.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El funcionario puntualizó que hay 900 casos activos y debido a las tasas de reproducción efectivas de Mexicali, Tijuana y Ensenada, va a haber más casos en 10 a 14 días, por lo que se tuvo que tomar esta decisión.

Con esta nueva disposición, puntualizó que para gimnasios, centros deportivos, espacios y centros de masaje, el aforo es del 75%, mientras que deportes profesionales su aforo permitido es hasta del 50% y solamente con la carta de no inconveniente,

“Las cartas de no inconveniente por más de una semana dejan de tener validez, todos los eventos que se realicen en nuestro territorio de índole deportivo tendrán validez para el evento único, cada semana, si juegan tres veces a la semana son tres cartas las que tienen que tener y serán supervisados a conciencia”, apuntó.

Establecimientos de consumo

Asimismo, cines, teatro, museos y eventos culturales el aforo permitido es del 75%, siempre y cuando se respete la distancia de 1.5 metros entre grupo familiar.

Los centros comerciales tendrán un aforo permitido del 75%, centros religiosos se van al 50%, mientras que eventos masivos, centros recreativos y conciertos se van a 50% y únicamente con carta de no inconveniente.

“Evento masivo que se realice en el territorio de Baja California que no tenga esta carta y sea señalado será clausurado”, afirmó.

Eventos familiares

El funcionario dijo que los eventos familiares la recomendación es hasta 20 personas y que todos traigan puesto el cubrebocas.

Hoteles tienen permitido hasta el 75% de aforo; centros nocturnos, masivos, bares y salones de eventos sociales tienen permitido el 50% de aforo; restaurantes el 75% de aforo, peluquerías 75% de aforo.

Parques plazas y espacios públicos abiertos el 75% de aforo; mercados y supermercados 75% de aforo y transporte público también 75% de aforo y que todos los pasajeros traigan cubrebocas incluyendo los choferes.

“Para todas las personas que tienen una carta de no inconveniente de evento masivo, les pedimos que se acerquen a la Secretaría de Salud para hacer una nueva revisión de su situación de cartas de no inconveniente ya que ninguna tiene validez a partir del minuto uno de este lunes para realizar eventos, se les va a expedir una nueva carta de no inconveniente con nuevas recomendaciones y aforos”, informó.