Ayuntamiento adquirirá mayor deuda con la Cespe, advierten empresarios y regidores

Ensenada, B.C.- Empresarios y regidores citaron a medios de comunicación afuera de las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe), para manifestar su inconformidad ante la municipalización de dicho organismo y los efectos negativos que presuntamente traerá a la ciudadanía.

Mario Zepeda Jacobo, presidente del Consejo Ciudadano BC, comentó que han estado analizando la documentación del dictamen con el que justificó el Congreso del Estado que se hiciera esa transferencia y se han percatado que no cuenta con datos duros.

“Para hacer ese cambio tan relevante se necesita hacer un análisis más profundo, ahorita prácticamente se está tomando una entidad de la cual inclusive el municipio debe tener muy pocos datos, en el ámbito empresarial cuando alguien va a adquirir una empresa requiere hacer auditorias profundas para ver sus activos, depreciación, personal y operación, aquí no está dándose nada de eso”, opinó.

El también empresario solicitó al Presidente Municipal, Armando Ayala Robles, que no tome la responsabilidad de la Cespe sin antes haber analizado la situación, ya que podría meter en serios problemas a los ciudadanos que serán los más afectados, porque cualquier cambio se va ver reflejado en las tarifas.

Venden la idea a la ciudadania de un servicio mejor

“La Cespe es el equivalente de un elefante obeso con una pata quebrada y el municipio también es una entidad obesa con una pata quebrada, así que juntando a los dos podemos tener un elefante grandote con dos patas quebradas, no creo que eso ayude a resolver el problema, la municipalización no es tanto el problema, el problema es las condiciones en que ambas entidades se encuentran”, expresó.

Por su parte, el regidor Adolfo Muñoz Benítez, informó que el artículo 14 de la Ley reglamentaria de Servicios del Agua Potable en el Estado de Baja California, señala que los propietarios o poseedores de predios o giros están obligados a pagar el costo de las obras de conducción, distribución, conexión a redes, tomas y descargas.

“Esto quiere decir que al pasar al Ayuntamiento y generar esta paramunicipal equivale a la paramunicipal del Consejo de Urbanización Municipal de Ensenada (CUME) en donde las obras se hacen por participación de aportación de los vecinos beneficiados, situación que anteriormente se pagaban los derechos del servicio, pero la obra de infraestructura no se paga, violentando el derecho humano al agua, ya que ahora si no tienes dinero para pagar no tienes agua”, explicó.

Por su parte, el regidor Raúl Vera Rodríguez, consideró que a la ciudadanía le están vendiendo la idea de que va a ser un servicio mejor y el gobierno municipal va a tener el control, sin embargo, aseguró que no es así.

De mentira a realidad

“Es una farsa, el instrumento de creación de la paramunicipal consta de 24 hojas y en ninguna parte señala quién habrá de establecer las cuotas y las tarifas del agua, si es facultad del municipio o del estado, en ninguna parte viene señalado el mecanismo de cómo se van a fijar las nuevas tarifas y bajo qué esquema, lo que pone en riesgo un incremento discrecional por parte de la autoridad”, apuntó.

Vera Rodríguez comentó que el diseño de las políticas públicas, la coordinación y la gestión seguirá siendo del ejecutivo.

“Es una falacia el tema de que ya va el agua a los municipios, porque el estado seguirá siendo quien dicte las políticas públicas y a los municipios y a esta paramunicipal le va a tocar abrir las zanjas, pagar la nómina y pagar las deudas, tratar con proveedores y hacerse cargo de los juicios, denuncias y demandas de esta paraestatal que vamos a recibir con aproximadamente 700 personas”, expuso.

El regidor independiente declaró que el Ayuntamiento recibirá una entidad con una deuda cercana a los mil 800 millones de pesos y un pasivo a corto plazo de mil 400 millones de pesos.

El disfraz de la privatización

“Nace muerta una nueva paramunicipal que se suma a un conjunto de paramunicipales que ya están muertas como el DIF,el CUME, el Imjuvens y el Riviera, entre otras que reciben un gran subsidio y son generadoras de poco o nulo recurso económico de manera propia, en esto veo el disfraz de una posible privatización al declararse incompetente la paramunicipal y el estado de hacer frente a este elefante que está con las piernas quebradas”, expresó.

Finalmente, Mario Zepeda Jacobo van a dar un plazo de 15 días a la autoridad municipal para que haya una reunión o den una respuesta a las inquietudes antes mencionadas o de lo contrario comenzarán a hacer manifestaciones para que se dé marcha atrás como ocurrió con la Ley del Agua.