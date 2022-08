Ayala reitera que torre Barlovento no cumple con permisos 

Ensenada BC.- Luego de que la empresa que desarrolla la torre de departamentos “Barlovento”, emitiera un comunicando afirmando que cumple con todos los permisos para construir, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, reiteró que el proyecto es irregular y no cumple.

Cabe recordar que la obra ubicada en El Sauzal fue clausurada este mes por diversas faltas a la reglamentación municipal, como no contar con el dictamen congruente con el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ensenada (Pducp), además de la falta de un estudio de impacto urbano.

No obstante, la semana pasada, la empresa que desarrolla el proyecto emitió un comunicado en el que afirmo que contaba con los estudios vigentes de construcción e impacto ambiental para la construcción de una torre de diez niveles con 40 departamentos.

Información manipulada

En ese sentido, este lunes durante una transmisión del presidente municipal, Armando Ayala Robles, manifestó que la empresa ha estado manipulando la información a su conveniencia.

Vienen y registran un edificio, por así decir, de 10 o 15 departamentos, se hacen los estudios, se autoriza el permiso y después modifican el proyecto por sus pistolas y nos salen con un edificio grandísimo de 40 departamentos, y después sale la empresa a decir que sí tienen los permisos, pues sí los sacaron, pero modificaron la construcción y ahora quieren 40 cuartos”

Señaló.

El primer edil puntualizó que un proyecto de esa magnitud, implica contar con espacio para 40 vehículos, además de los servicios básicos.

“40 familias, movilidad, consumo de agua, drenaje, no tienen ni conexión de agua ni de drenaje, y me están echando que yo di los permisos y después les estoy echando, los permisos los empezaron a sacar desde la administración pasada y se van a otorgar conforme a un proyecto que cumpla, pero si con alevosía y ventaja se cambia ese proyecto y lo hacen más grande pues ya no cumple”, expresó.

Exponen edificio

Ayala Robles mencionó que un grupo de ciudadanas que viven en esa zona fueron las que expusieron que el edificio se estaba excediendo conforme al tipo de uso de suelo de la zona.

“Es la misma situación que pasó en donde yo vivo, registraron un edificio de cuatro departamentos y al rato empezaron a hacer ocho o diez departamentos atrás, la ciudadanía lo reportó porque empezó a tapar la vista y se paró la obra, ese edificio es del señor Nava y no es de mi propiedad como un candidatillo fue a levantarme falsos y después tuvo que pedirme disculpas públicamente”, recordó.

Proyecto incumplido

El alcalde manifestó que no va a permitir que se altere la paz de los vecinos con un proyecto que no está cumpliendo.

“Si estuviera bien adelante, nosotros queremos empleo, inversión y desarrollo, pero tampoco no puedes venir a hacer lo que quieras y cómo quieras sin tomar en cuenta a los vecinos, se tendría que revisar el proyecto y se tendría que hacer una inversión social a la zona”, manifestó.

Finalmente, expuso que la zona no cuenta con carriles de desaceleración, por lo que mandaron a hacer un estudio de impacto vial y no pasa.

“No le busquen muchos recovecos por donde salirse porque tienen muchos temas que no van a pasar, es mejor que vengan y hagan las cosas por las buenas, porque fueron y se ampararon, y ahora les va a tocar un juez, pero también los jueces y el tribunal toma en cuenta la parte social de los ciudadanos, no se crean que por ahí van a poder”, concluyó.