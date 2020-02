Avanzan en la organización del Carnaval de Ensenada

ENSENADA.- Con un par de semanas para llevar a cabo toda la logística del Carnaval de Ensenada, el organizador, Salvador Tapia López, aseguró que a pesar de la premura será un carnaval de mucha calidad.

“En el caso del carnaval tengo experiencia, me tocó la suerte de estar haciendo el evento auspiciado por el propio Ayuntamiento porque fui empleado del Ayuntamiento durante 20 años y estuve trabajando en el Comité del Carnaval todo ese tiempo”, destacó

El empresario dijo que ya se está trabajando en el diseño de los carros alegóricos y aunque en el contrato está estipulado que se deben armar por lo menos diez carros, al parecer se contará con 14 carros gracias también a las empresas que están interesadas en participar con el suyo.

“El Carnaval no es del Ayuntamiento ni es de Ensenada, es del pueblo, antes de meterme en esto estuve hablando con la gente de las comparsas y los carros alegóricos y en el caso de las comparsas ya tienen sus vestuarios y si les digo que el domingo salen a bailar el domingo estarían listos”, declaró.

En relación a la Corte Real, mencionó que ya se inscribió una niña para reina infantil, y la próxima semana estarán inscribiendo a más candidatos para reyes adultos e infantiles, sin embargo, en esta edición únicamente se realizará un cómputo y será el 15 de febrero en el Salón Casa Blanca.

“Este año el tema será “De Película”, es decir, los carros alegóricos harán alusión a temas de películas conocidas, va a haber grupos y artistas de talla reconocida pero no hemos manejado nombres porque si no hay contratos ni anticipos no hay nada”, explicó.

El Carnaval se llevará a cabo del jueves 20 al martes 25 de febrero en la zona de Playa Hermosa y si las personas tienen interés en ponerse en contacto con los organizadores, las oficinas están ubicadas en Plaza La Jota local 3 y 4 en la calle cuarta, entre Gastelum y Miramar o llamar al teléfono 646 156 52 57.

“Este carnaval va a estar mejor en espacio, las compañías que van a participar, artísticamente y también los carros alegóricos, estimamos que en este carnaval recibiremos alrededor de 600 mil personas”, concluyó.