Avanza tramo de la muerte, pero aún hay varios retos por resolver: Fetraex

Ensenada BC.- El presidente de la Federación de Transporte y Experiencias en Rutas Vinícolas (Fetraex) Humberto Valdés Romero, realizó un recorrido por la obra de modernización del tramo Chapultepec- Maneadero, mejor conocido como tramo de la muerte, y aunque confirmó que hay un avance sustancial, todavía hay muchos temas por resolver como el alumbrado público y las paradas de camión.

Indicó que, en pláticas con la SICT, argumentaron que las losas de concreto sí quedarán listas para el último día de noviembre, aunque las obras complementarias no quedarán este año, pero sí antes de que concluya el primer cuatrimestre del 2024.

Como lo adelantó hace poco más de un mes el director del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Rigoberto Villegas Montoya, para el día 30 de noviembre quedarán las losas de concreto con seis carriles, tres de norte a sur y 3 de sur a norte”

Afirmó

Retos de la obra

No obstante, señaló que en el km 17+200 en el cuerpo izquierdo existe un pozo al que le hicieron adecuaciones a las instalaciones de salida, esto con el fin de que quedara subterráneo y no entorpeciera el arroyo de circulación, sin embargo, no lo han terminado.

“Hicimos un recorrido el fin de semana y encontramos que uno de los retos que podrían retrasar la obra son los puntos donde la Comisión Estatal de Servicios Públicos (Cespe), aún no concluye su responsabilidad, en un par de puntos, en donde se ha tendido que abrir una ventana, es decir un espacio por donde no se puede avanzar, hasta que la paraestatal termine con su responsabilidad”, detalló.

Valdés Romero subrayó que confía más en la planeación y lo que establecen tanto la SICT y las empresas contratistas, quienes han abierto los canales de comunicación y colaboración para facilitar el proceso de conclusión, que las declaraciones políticas de los legisladores Isaías Bertín que envió el término de la obra hasta septiembre del 2024 y de Armando Reyes que pretende lo imposible para la conclusión del tramo.

Sin contemplaciones

“A lo largo del recorrido nuevamente vemos retos importantes como el alumbrado del tramo, que no está contemplado en la obra, sin embargo, puede prepararse el terreno, si hay la coordinación con el ayuntamiento, para que, en su momento, pueda hacerse la inversión local, con la obra enterrada del alumbrado, lo que le daría mucho mayor plusvalía a toda la zona”, señaló.

Además, dijo, el otro gran reto que se enfrenta tiene que ver con las paradas de transporte público, que no están contempladas y que deberán de solucionarse, por lo menos 4 de norte a sur y otras 4 de sur a norte, porque son 40 mil vehículos de todo tipo, los que diariamente transitan por esa vía, de los cuales, miles de ciudadanos tienen que movilizarse en todo el tramo.

El líder transportista, puntualizó que en la semana realizarán otro recorrido, específicamente para buscar las mejores soluciones con el transporte público, y proponer las opciones que le favorezcan al mayor número de ciudadanos.