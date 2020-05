Austeridad ‘no aplica’ en gobierno de Ayala

Ensenada, BC.- A pesar de la crisis que atraviesa el Ayuntamiento de Ensenada por la caída en la recaudación del impuesto predial, miembros del sector empresarial, de la política y del propio Ayuntamiento, coinciden en que el presidente municipal, Armando Ayala Robles, no ha implementado medidas de austeridad

El empresario Marco Estudillo Bernal, presidente del Consejo Consultivo Económico de Ensenada (Consulten), consideró que la situación financiera no ha mejorado en la actual administración.

“No conocemos que haya habido cambios relevantes en beneficio de las finanzas, no nos han dado a conocer ninguna modificación relevante en el caso de la burocracia de la nómina, que veamos que hay hacia una solución”, indicó.

Estudillo Bernal estimó que el presupuesto oscila en alrededor de mil 650 millones de pesos, sin embargo, la nómina representa aproximadamente el 85% de ese recursos.

A principios de mayo el Gobierno Municipal presentó algunas acciones que conformaban el Plan Municipal de Austeridad y de Fomento Económico, en el que una de las propuestas era una reducción salarial voluntaria de hasta un 25% para funcionarios, sin embargo el regidor independiente, Miguel Orea Santiago, consideró que el tema de dejó de lado y no se tomaron otro tipo de acciones.

“El Alcalde no fue firme en su propuesta, los regidores se opusieron flagrantemente al tema, el Ayuntamiento no puede obligar, era un tema más de voluntad política, hemos estado insistiendo porque no podemos pedirle a la ciudadanía que se apriete el cinturón sin poner el ejemplo, es lamentable porque lo único que está pasando es que se está perdiendo legitimidad ante la comunidad “, indicó.

Orea Santiago consideró incongruente que el gobierno esté solicitando a la población no salir de sus hogares cuando por otra parte, se ve a funcionarios participar en reuniones o celebraciones.

“No le podemos decir a la gente que no hay recursos cuando nosotros los funcionarios estamos recibiendo sin falla nuestro salario, todo esto genera un divorcio con la ciudadanía, hay salarios bastante elevados, por encima de la media a nivel estatal, el Alcalde gana arriba de 80 mil al mes, los regidores arriba de los 40 mil y es grosero para la ciudadanía”, expresó.

Por su parte, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ensenada, Álvaro Ortiz Gutiérrez, recordó que una de las principales propuestas de Armando Ayala en campaña era realizar una reestructuración en las dependencias, mediante fusión de dependencias y reducción de personal.

“Hoy tenemos entendido que no se ha bajado la nómina y se ha aumentado, para ejemplo, Bienestar Social, tiene muchos empleados y es el gran problema que hemos tenido, el Alcalde se la ha pasado más bien haciendo campaña y entregando despensas”.

Recordó que recientemente el Alcalde reconoció que los ingresos por contribuciones han caído hasta un 60 por ciento, pero no se han visto acciones contundentes para contrarrestar eso.

“No vimos que haya habido una reestructuración, ni que se compactara el gobierno, vemos que se ha aumentado la nómina, es el gran problema, mientras siga eso la deuda de Ensenada será igual”.